Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

'Evde Hayat, Sofrada Balık' kampanyası devam ediyor

'Evde Hayat, Sofrada Balık' kampanyası devam ediyor Somon balıkğı, zincir marketlerde üç gün boyunca 40 lira Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından balık tüketiminin artırılması amacıyla başlatılan kampanyanın devamında zincir marketlerde somon balığının kilosu üç gün boyunca 40 liradan satılacak.

15.04.2020 21:09 | Son Güncelleme: 15.04.2020 21:11
'Evde Hayat, Sofrada Balık' kampanyası devam ediyor
Somon balıkğı, zincir marketlerde üç gün boyunca 40 lira
İSTANBUL - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından balık tüketiminin artırılması amacıyla başlatılan kampanyanın devamında zincir marketlerde somon balığının kilosu üç gün boyunca 40 liradan satılacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni tip koronavirüse karşı bağışıklık sisteminin güçlü tutulması büyük önem taşıyor. Bakanlık tarafından balık tüketiminin artırılması amacıyla 3-4-5 Nisan'da 'Evde Hayat, Sofrada Balık' sloganıyla kampanya başlatılmıştı. Kampanya kapsamında çipura ve levrek balıkları maliyet fiyatına satılmıştı.
Vatandaş tarafından yoğun ilgiyle karşılanan kampanyanın ikincisi bugün başladı. 3 Nisan'da hayata geçen kampanyanın devamı olarak şimdi de 15-16-17 Nisan'da Karadeniz somonu vatandaşlarla buluşuyor.
Bakanlık, bugün başlayan kampanya kapsamında içi temizlenmiş bütün somon balığının azami 31,90 lira, dilimlenmiş somon balığının ise azami 39,90 liraya satışa sunulması yönünde tavsiye kararı aldı.
İstanbul 'da bir zincir markette Karadeniz somonu alan tüketici, balığı çok sevdiklerini ve haftada en az bir kez tükettiklerini söyleyerek, av yasağının başlamasından dolayı zincir marketleri tercih ettiklerini kaydetti.
Kampanyayla beraber tüm aşamaları Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolünde üretilen ve avlanan yerli balıkların sofralara ulaşması amaçlanıyor. 20-21-22-23 Nisan'da alabalık zincir marketlerde satışa sunulacak. ’Evde Hayat, Sofrada Balık’ kampanyası devam ediyor

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte güncel fiyatlar Ekonomi
Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte güncel fiyatlar
Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte son durum Ekonomi
Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte son durum
Tarım ve hayvancılık yapanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak Ekonomi
Tarım ve hayvancılık yapanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
Jeff Bezos’un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı Ekonomi
Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı
Türkiye’nin önde gelen firması, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı Ekonomi
Türkiye'nin önde gelen firması, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı
20 yıldır ekilmeyen tarlalar ekilmeye başlandı! 5 milyon lira gelir bekleniyor Ekonomi
20 yıldır ekilmeyen tarlalar ekilmeye başlandı! 5 milyon lira gelir bekleniyor
Kampanya devam ediyor! Zincir marketlerde somon 39,90 liradan satılıyor Ekonomi
Kampanya devam ediyor! Zincir marketlerde somon 39,90 liradan satılıyor
Ünlü iş adamı, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti Ekonomi
Ünlü iş adamı, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti
Haberler ›› Ekonomi ››'Evde Hayat, Sofrada Balık' kampanyası devam ediyor - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

22:08: - Korona virüs bağ sahiplerini vurdu- Siirt'te bağ sahipleri, korona virüs nedeni ile çalıştıracak... - Ekonomi 21:34: Başkan Tosun: "Çini, seramik ve porselen sektörü mücbir sebep kapsamına alınmalı" - Ekonomi 21:28: Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak - Haber 21:26: Bakan Albayrak: Covid-19 ile mücadele eylem planında mutabık kaldık - Ekonomi 21:26: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı - Ekonomi 21:24: Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı - Haber 21:16: Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak - Ekonomi 20:18: Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı - Ekonomi 20:02: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi - Haber