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Evde hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı

Evde hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandıKIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda evde hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

12.12.2019 22:56 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:58
Evde hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı
KIRIKKALE'nin ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda evde hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Delice İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir evde hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyonda düzenlendi. Operasyonda, evin odasında saksılara ekilmiş 390 kök Hint keneviri ile 7,5 kilo kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve izinsiz hint keneviri yetiştirmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)-
Evde hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı

Delice, Güncel

Kaynak: DHA


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