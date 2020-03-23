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Evde ilk dersi, sınıf arkadaşıyla dinledi

AYDIN'da, koronavirüs salgını nedeniyle evde uzaktan eğitime katılan Aydınlı Damla Yıldız Çoban (12), ilk dersi komşularının oğlu olan, sınıf arkadaşı Hasan Efe Çelik (12) ile birlikte dinledi.

23.03.2020 12:57 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:57
Evde ilk dersi, sınıf arkadaşıyla dinledi

AYDIN'da, koronavirüs salgını nedeniyle evde uzaktan eğitime katılan Aydınlı Damla Yıldız Çoban (12), ilk dersi komşularının oğlu olan, sınıf arkadaşı Hasan Efe Çelik (12) ile birlikte dinledi. Çocuklar, evde eğitime sevindiklerini belirtirken, aileler ise dışarı çıkmamalarıyla riskin azalmasından memnun olduklarını söyledi.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 16 Mart'ta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitime ara verildi. 1 haftalık aradan sonra bugün televizyon ve internet üzerinden ilk kez öğrenciler, uzaktan eğitimle evde ders görmeye başladı. Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde, Cemal Gürbüz Atik Ortaokulu'nun 6'ncı sınıf öğrencisi Damla Yıldız Çoban, "Bugün evde ilk dersimizi gördük, çok güzeldi. Okuldaki gibi oluyor. Virüs nedeniyle okullarımız tatil oldu ama eğitimin bir eksiği yok. Dersi iyi anlatıyorlar. 20 dakika ders gördüm. 20 dakika da teneffüs oldu" dedi. Damla'nın birlikte dersi takip ettiği, apartman komşularının oğlu, sınıf arkadaşı Hasan Efe Çelik ise "Bugün evde ilk dersimizi Türkçe ve Matematik olarak gördük, güzel geçti" dedi.

Damla Yıldız Çoban'ın annesi Derya Yıldız Çoban da  "Koronavirüs nedeniyle evden çıkamıyoruz. Çocuklar için televizyondan ders anlatımı gayet güzel ve başarılı oluyor. Çocuklar güzel bir şekilde dinleyip anlayabiliyorlar. En azından evde gözümüzün önündeler. Dışarı çıkıp risk altında değiller" diye konuştu.

Hasan Efe Çelik annesi de dışarı çıkmamalarıyla riskin azalmasından memnun olduklarını söyledi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Hasan Efe, Aydınlı, Aydın, Güncel

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