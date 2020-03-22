Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Evde İnternet, 1 milyon haneye ulaştı - Ekonomi

Evde İnternet, 1 milyon haneye ulaştı

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kullanılan internetin artması üzerine Vodafone Evde İnternet kampanyasıyla yaklaşık 4 milyon mevcut ev interneti kullanıcısı müşterilerine teşekkür eden Vodafone, henüz Vodafone Evde İnternet'li olmayan kullanıcıları da ayda 44,90 TL'den başlayan...

22.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:38
Evde İnternet, 1 milyon haneye ulaştı
Koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kullanılan internetin artması üzerine Vodafone Evde İnternet kampanyasıyla yaklaşık 4 milyon mevcut ev interneti kullanıcısı müşterilerine teşekkür eden Vodafone, henüz Vodafone Evde İnternet'li olmayan kullanıcıları da ayda 44,90 TL'den başlayan fiyatlarla Vodafone Evde İnternet ayrıcalıklarından yararlanmaya davet ediyor.
Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, keyifli ve kaliteli internet deneyimi yaşamak isteyen aileler ve iş yerleri için sunduğu yenilikçi hizmetlerle ev interneti kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor.
Vodafone, son yıllarda gerçekleştirdiği Vodafone Evde İnternet kampanyalarıyla 1 milyon haneye ulaşırken, ev interneti kullanan müşteri sayısı yaklaşık 4 milyona çıkardı.
Yeni Vodafone Evde İnternet kampanyasıyla, mevcut müşterilerine teşekkür eden Vodafone, henüz Vodafone Evde İnternet'li olmayan kullanıcıları da ayda 44,90 TL'den başlayan fiyatlarla Vodafone Evde İnternet ayrıcalıklarından yararlanmaya davet ediyor.
Nisan sonuna kadar geçerli olacak kampanyadan yararlanan Vodafone mobil faturalı müşterilere 5 TL, Red'li müşterilere 10 TL indirimle limitsiz ev interneti sunulacak.
"1 milyon hanede yaklaşık 4 milyon kişiye ev interneti sunuyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Evde İnternet hizmetinin ulaştığı başarıdan memnun olduklarını belirterek, "İçinde bulunduğumuz olağanüstü dönemde ülkece alınan tedbirlere uymamız ve evlerimizde kalmamız büyük önem taşıyor. Bu dönemde Vodafone olarak, 'teknoloji iletişimi şirketi' olma hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tüm kanallarda dijitalleşmeye ve müşteri memnuniyetine odaklanıyoruz. 'Önce dijital' düşünerek herkes için çözüm olacak bir dijital gelecek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Aileler ve iş yerleri için ev interneti ihtiyaçlarına yönelik uygun fiyatlı teklifler geliştirmeye ve deneyimde farklılaşmaya devam ettiklerini aktaran Aksoy, şunları kaydetti:
"Son dönemde yaptığımız fiber altyapı yatırımları ve paylaşım anlaşmaları ile Türkiye'nin en fazla fiber kapsama ağına ulaştık. Bugün itibarıyla 1 milyon hanede yaklaşık 4 milyon kişiye Vodafone Evde İnternet hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bize güvenen tüm müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizin güvenine layık olmaya ve Vodafone Evde İnternet ayrıcalıklarından daha fazla sayıda kişinin yararlanması için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Türkiye’de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı Ekonomi
Türkiye'de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi Ekonomi
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi
Bir ilimizde 1 yılda satılan kitap virüs sebebiyle 10 günde satıldı Ekonomi
Bir ilimizde 1 yılda satılan kitap virüs sebebiyle 10 günde satıldı
THY tüm dünyayla ilişiğini kesiyor! Yalnızca 5 noktaya uçuş var Ekonomi
THY tüm dünyayla ilişiğini kesiyor! Yalnızca 5 noktaya uçuş var
Netflix’ten virüs sebebiyle işsiz kalanlara 100 milyon dolarlık yardım Ekonomi
Netflix'ten virüs sebebiyle işsiz kalanlara 100 milyon dolarlık yardım
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü Ekonomi
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Ekonomi
Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor Ekonomi
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor

Son Dakika Ekonomi Haberleri

Migros, Sanal Market için 1.000 yeni işe alım yapacak - Ekonomi Sağlıkçılara ücretsiz ulaşım - Ekonomi Sandıklı'da 30 bin dekara patates ekimi - Ekonomi Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı - Haber Evde İnternet, 1 milyon haneye ulaştı - Ekonomi Eskişehir'de sanayici gözünü yurt dışına çevirdi - Ekonomi Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı - Ekonomi Son Dakika: Sağlık çalışanları; Marmaray, Başkentray ve İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz yararlanacak - Ekonomi Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı - Ekonomi THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor - Ekonomi Netflix koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlar için 100 milyon dolarlık destek sağlayacak - Ekonomi
Loading