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Evde izlenebilecek 'en iyi 10 salgın hastalık filmi' hangisi? 'Contagion' ve 'Outbreak' zirvede

Evde izlenebilecek 'en iyi 10 salgın filmi' hangisi? Son dönemde 'Contagion' ve 'Outbreak' filmleri popülerliğini artırdı.

19.03.2020 08:13 | Son Güncelleme: 19.03.2020 08:13
Evde izlenebilecek 'en iyi 10 salgın hastalık filmi' hangisi? 'Contagion' ve 'Outbreak' zirvede
Ölümcül koronavirüsün tüm dünyayı sarması ve uygulanan karantina yasakları sebebiyle belirli bir süre sokaklara çıkmaması gereken insanların evlerinde en çok tercih ettiği etkinliklerin başında elbette film izlemek geliyor.

Covid-19 virüsü hiç kuşkusuz günümüzde yaşanan olaylara benzerliği bakımından "salgın hastalık" konulu yapımlara olan ilgiyi de artırdı. Bu filmlerin en çok dikkat çekeni, senaryosuyla koronavirüs salgınıyla büyük benzerlikler gösteren 2011 Hollywood yapımı 'Contagion (Salgın)' filmi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Koronavirüs, Dünya

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