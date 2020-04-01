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'Evde Kal'an erkeklerin ev halleri sosyal medyayı salladı

'Evde Kal'an erkeklerin ev halleri sosyal medyayı salladı Kimi bulaşık yıkadı, kimi evi süpürdü, kimi de mantı açıp yaprak sardı Alışveriş malzemelerini dezenfekte eden erkek vatandaş: "Ah korona bizi soktuğun hallere bak" Antalya'da korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında evde kalmayı...

01.04.2020 13:27 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:30
'Evde Kal'an erkeklerin ev halleri sosyal medyayı salladı
Kimi bulaşık yıkadı, kimi evi süpürdü, kimi de mantı açıp yaprak sardı
Alışveriş malzemelerini dezenfekte eden erkek vatandaş:
"Ah korona bizi soktuğun hallere bak"
ANTALYA - Antalya 'da korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında evde kalmayı tercih eden erkeklerin ev halleri sosyal medyayı salladı. Kimi erkek el işi ördü, kim evi süpürdü, kimi de mantı açıp yaprak sardı. Bu durumsa en çok ev hanımlarının işine yaradı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Antalya'da birçok vatandaş evde kal çağrısına uyuyor. Ailesiyle birlikte evde zaman geçiren erkeklerin ev halleri ise sosyal medyayı salladı. 300 bine yakın instagram takipçi sayısıyla vatandaşların yaşadıkları ilginç olayları paylaştığı 'Antalya Hakkında' adlı sayfada, korona virüs tedbirleri kapsamında eve kapanan erkeklerin yaptıkları ev işleri paylaşıldı. Hijyen ve temizliğin ön planda tutulduğu görüntülerde erkeklerin kimi bulaşık yıkadı, kim evi süpürüp perde astı, kimisi de mantı açıp yaprak sardı. Bu durum da en çok ev hanımlarının işine yaradı.
Yüz binlerce vatandaşın izlediği görüntülerde erkeklerin anne ve eşlerine yardımcı olması, sosyal medya kullanıcılarından takdir topladı.
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’Evde Kal’an erkeklerin ev halleri sosyal medyayı salladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Genel

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'Evde Kal'an erkeklerin ev halleri sosyal medyayı salladı
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