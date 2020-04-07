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'Evde kal' çağrılarına rağmen sokağa çıktılar

Çorum'da Korona virüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrıları ve yaş sınırlamasına rağmen vatandaşlar sokağa çıkmaya devam ediyor.

07.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:30
'Evde kal' çağrılarına rağmen sokağa çıktılar
Çorum 'da Korona virüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrıları ve yaş sınırlamasına rağmen vatandaşlar sokağa çıkmaya devam ediyor.

Banka önlerinde vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gözlenirken, PTT şubelerinin kapalı olmasına rağmen önlerinde beklemeleri dikkat çekti. Çorum Valiliği ve belediyesinin aldığı üst düzey tedbirler ve yapılan tüm uyarılara rağmen vatandaşların kendilerini sokağa toplum sağlığını da hiçe saydıkları görülüyor. Kentte bugüne kadar 48 vakaya rastlanırken, 5 yerleşim birimi de karantinaya alınmıştı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Banka, Çorum, PTT, Güncel
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