Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

'Evde kal' çağrılarına rağmen sokağa çıktılar

'Evde kal' çağrılarına rağmen sokağa çıktılar Banka sırası bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü Çorum'da Korona virüs tedbirleri kapsamında evde kal çağrıları ve yaş sınırlamasına rağmen vatandaşlar sokağa çıkmaya devam ediyor.

07.04.2020 19:09 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:10
'Evde kal' çağrılarına rağmen sokağa çıktılar
Banka sırası bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü
ÇORUM - Çorum 'da Korona virüs tedbirleri kapsamında evde kal çağrıları ve yaş sınırlamasına rağmen vatandaşlar sokağa çıkmaya devam ediyor.
Banka önlerinde vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gözlenirken, PTT Şubelerinin kapalı olmasına rağmen önlerinde beklemeleri dikkat çekti.
Çorum Valiliği ve belediyesinin aldığı üst düzey tedbirler ve yapılan tüm uyarılara rağmen vatandaşların kendilerini sokağa toplum sağlığını da hiçe saydıkları görülüyor. Kentte bugüne kadar 48 vakaya rastlanırken, 5 yerleşim birimi de karantinaya alınmıştı. ’Evde kal’ çağrılarına rağmen sokağa çıktılar

Kaynak: İHA

Etiketler: Çorum, Banka, Genel

Haberin Videosu :

'Evde kal' çağrılarına rağmen sokağa çıktılar
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››'Evde kal' çağrılarına rağmen sokağa çıktılar - Haberler

genel Manşet

Haberler

Toplum Bilimleri Kurulu kimlerden oluşacak? Bakan Koca tek tek saydı Haberler
Toplum Bilimleri Kurulu kimlerden oluşacak? Bakan Koca tek tek saydı
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası Haberler
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Koronavirüs hastalarının nasıl takip edileceği netleşti Haberler
Koronavirüs hastalarının nasıl takip edileceği netleşti
Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık Haberler
Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık
Koronavirüs Türkiye’de 725 can aldı, vaka sayısı 34 bini aştı Haberler
Koronavirüs Türkiye'de 725 can aldı, vaka sayısı 34 bini aştı
Bakan, endişe verici gelişmeyi duyurdu: Genç hastaları da kaybediyoruz Haberler
Bakan, endişe verici gelişmeyi duyurdu: Genç hastaları da kaybediyoruz
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 604 kişi hayatını kaybetti Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 604 kişi hayatını kaybetti
İngiltere’de Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış Haberler
İngiltere'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış

Son Dakika genel Haberleri

21:00: Çiftçilere hafta sonu felaketi yaşatan fırtınanın bilançosu belli oldu - Haberler 20:58: Osmangazi'den küçük esnafa büyük destek - Haberler 20:54: Kumbarasında biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı - Haberler 20:51: Keşan'da polisten şehir merkezinde ateş ölçerli denetim - Haberler 20:51: İşte iPhone 12'nin Beklenen Tasarımı! - Haberler 20:25: Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası 18:41: Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı - Haberler 17:03: Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı - Haberler 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler 16:23: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü - Haberler 16:14: Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı - Haberler