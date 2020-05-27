"Evde kal" çağrılarına uyuluyor
Boş kalan sahiller Bantlarla kapatılan park bahçeler Boş caddeler Boş meydanlar ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı boyunca 81 ilde uygulanan ve dün gece 00.00 itibariyle sona eren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
27.05.2020 10:19 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:24
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA
Etiketler: Ramazan Bayramı, Antalya, Güncel, Haber