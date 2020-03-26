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'Evde kal' çağrısı Muş'ta karşılık buldu

KORONAVİRÜS salgını (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yetkililer tarafından yapılan 'Evde Kal' çağrısı, yurdun birçok noktasında olduğu gibi Muş'ta da karşılık buldu.

26.03.2020 08:56 | Son Güncelleme: 26.03.2020 08:56
'Evde kal' çağrısı Muş'ta karşılık buldu

KORONAVİRÜS salgını (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yetkililer tarafından yapılan 'Evde Kal' çağrısı, yurdun birçok noktasında olduğu gibi Muş 'ta da karşılık buldu. Salgın nedeniyle kentte evlerinden çıkmayan aileler, çocuklarıyla beraber zamanı verimli bir şekilde geçiriyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel bir salgına dönüşen koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulan 'Evde kal' çağrısına Muşlular, büyük ölçüde uyuyor. Aileler, çocuklarıyla beraber zamanı verimli bir şekilde değerlendiriyor.

Koronavirüsten korunmak isteyen ailelerin evlerinden çıkmadığı kentte Fatih-Elif Oğuzhan çifti 8 çocuğuyla zeka oyunları oynayıp, ders çalışıp, temizlik yaparak, zaman geçiriyor. Salgın tehlikesi geçene kadar evde kalmakta kararlı olduklarını söyleyen Fatih Oğuzhan, yetkililer tarafından yapılan çağrıları dikkate aldıklarını belirtti. Oğuzhan, "8 evladım var ve eşim ile ben toplamda 10 kişiyiz. Devletimiz koronavirüs nedeniyle 'evde kal' dediği için bizlerde evimizdeyiz. Çocuklarımızla birlikte özellikle zeka geliştirici oyunlar oynuyoruz, kitaplar okuyoruz. Kitapları okurken de bahçemizde kedileri seviyoruz. Dışarıdaki kediler için bahçemizde besleme yerleri yaptık. Sokağa çıkmadan evimizde, hanemizde kalıyoruz. Çünkü biz sevdiklerimizi düşünüyoruz" dedi.

Koronavirüs salgınından ötürü evden dışarı adım atmadıklarını söyleyen Oğzuhan çiftinin kızı Elanur ise, "Sabah kalktığımızda kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltıdan sonra çocuklarla birlikte oyun oynuyoruz. Çoğu zaman ders çalışıyoruz. Eğer canımız sıkılırsa, bahçeye çıkıp kedilerimizle vakit geçiriyoruz. Ama hastalıktan dolayı kesinlikle dışarı çıkmıyoruz" diye konuştu.

EVDE KALMAK HİÇ ZOR DEĞİL

Evde özellikle temizliğe önem veren 8 çocuk annesi Elif Oğuzhan ise şunları söyledi:

"Koronavirüsten dolayı evdeyiz çocuklarla beraber. Çünkü evde kalmamız lazım. Çocuklarımız evde ders çalışıyor, oyunlar oynuyor. Biz de temizlik yapıyoruz, yemeklerimizi yapıp yiyoruz. Aslında evde kalmak hiç zor değil. Hem çocuklara temizlik aşılamış olduk, temizlik yapmayı daha iyi öğrendiler. Temiz olmayı öğrendiler. Virüslere karşı bağışıklık sistemleri gelişti ve daha rahat oldu. Evde kalmak daha iyi çünkü büyüklere virüs bulaştırmaktansa, kendimize virüs bulaştırıp hasta olmaktansa, çocuklarımızı hasta etmektense evde kalıp, bir birimizle vakit geçirmek daha iyi, çocuklar hiç olmazsa birbirleriyle daha iyi kaynaştılar. Kardeşçe daha iyi oyunlar oynamaya başladılar. Evde kalmak iyi, herkes bunu yapsın" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Fatih, Muş, Güncel

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