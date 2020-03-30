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"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo'nun dışarı çıkması, sosyal medyada tepki çekti

Sosyal medyadan "evde kal" çağrısı yapan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez ve iki çocuğuyla birlikte evde karantina uygulamasına ara vererek dışarı çıktı. Ronaldo'nun dışarı çıkması, sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

30.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:35

Koronavirüs salgını nedeniyle İtalya'dan ayrılan Cristiano Ronaldo, Portekiz 'deki evine yerleşmişti.

Sevgilisi Georgina Rodríguez ve çocuklarıyla birlikte aynı evde yaşayan ve günlerdir dışarı çıkmayan Portekizli yıldız, virüse karşı aldığı tedbirleri bıraktı. Juventuslu futbolcu, ailesiyle birlikte sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi.

'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo'nun dışarı çıkması, sosyal medyada tepki çekti

MASKE VE ELDİVEN TAKMADI, TEPKİ GÖRDÜ

Fotoğraflarda Ronaldo ve Rodriguez'in maskesiz olması, ayrıca çocuklarına da maske takmaması oldukça tepki çekti.

'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo'nun dışarı çıkması, sosyal medyada tepki çekti

Ünlü çift, fotoğraflarının çekildiğini fark ettikten sonra ise şaşkınlıklarını gizleyemediler. Ronaldo, Portekiz'e kendisi ve ailesini karantinaya almak için gittiğini söylemiş ve bu yüzden İtalya'dan ayrılmıştı.

'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo'nun dışarı çıkması, sosyal medyada tepki çekti

Ronaldo ve sevgilisinin bu görüntüleri sosyal medyada da geniş yer buldu. Hayranları, Ronaldo'yu sözünü tutmamakla eleştirdi.

'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo'nun dışarı çıkması, sosyal medyada tepki çekti
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’Evde kal’ çağrısı yapan Ronaldo’nun dışarı çıkması, sosyal medyada tepki çekti
Etiketler: Cristiano Ronaldo, Portekiz, Spor

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Sosyal medyadan 'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo'nun dışarı çıkması, sosyal medyada tepki çekti
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Haberler ›› Spor ››'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo'nun dışarı çıkması, sosyal medyada tepki çekti - Spor
Yorumlar (2)
MRT:RONALDODUR BİR BİLDİĞİ VARDIR
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GARİBAN:Heryeri ülkemizdeki gibi saniyoruz herhalde. . Italya, Isvicre, Ispanya ve Fransa´nin belli bölgelerinden baska hicbir yerde disari cikma yasagi yok. Aile ile cikilabiliyor. Adam yürüyüs yapmaya cikmis, ne var Bunda? yaninda 5-6 tane arkadasi da mi var acaba, da siz ona göre haber yapiyorsunuz!
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