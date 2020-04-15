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"Evde kal" çağrısına bugün de büyük oranda uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Mersin'de "Evde kal Türkiye" çağrısına bugün de uyuldu.

15.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:06
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Mersin 'de "Evde kal Türkiye " çağrısına bugün de uyuldu. Mersin'de sahil bandındaki Adnan Menderes Bulvarı'nda, Mezitli sahil kordonu ile Mersin İdmanyurdu, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe meydanları ile Cumhuriyet Alanı'nda sessizlik hakim oldu. ’Evde kal’ çağrısına bugün de büyük oranda uyuluyor

Kaynak: AA

Etiketler: Menderes, Mezitli, Türkiye, Mersin, Güncel
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