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"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuldu

Cumhuriyet Meydanı'ndaki sakinlik Trafikte asgari düzeyde aracın ilerlemesi Az sayıda vatandaşın yolda yürümesi Yabancı turistlerin gözdesi kentlerde sokaklarda sükunet varHer yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajları boş kaldı.

28.04.2020 18:36 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:38

Cumhuriyet Meydanı'ndaki sakinlik

Trafikte asgari düzeyde aracın ilerlemesi

Az sayıda vatandaşın yolda yürümesi Yabancı turistlerin gözdesi kentlerde sokaklarda sükunet var

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajları boş kaldı.

Kentte, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 20 yaş altındakiler yasağa uydu.

Cumhuriyet Meydanı ve Işıklar Caddesi eskiye göre sakin kalırken, Kazım Özalp Caddesi'nde dükkanların büyük bölümünün kapalı olmasına rağmen insan yoğunluğu oluştu.

Bazı cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğu yaşanırken, market ve bankamatik önlerindeki yoğunluk ise dikkati çekti.

’Evde kal’ çağrısına büyük oranda uyuldu

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Meydanı, Antalya, Güncel, Haber

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