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"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Samsun genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.

03.04.2020 14:00 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:01
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Samsun genelinde, "Evde Kal Türkiye " çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.
Türkiye'nin 24 kilometre uzunluğu ile en uzun kumsalından birine sahip Samsun'da son yıllarda yapılan arıtma tesisleri ile sahillerde 8 mavi bayraklı plaj yer alıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesinin son yıllarda yaptığı arıtma ve derin deşarj tesisleriyle plajlar mavi bayraklarla ödüllendirildi.
Merkez Atakum ilçesi Andan Menderes Bulvarı'ndaki mavi bayraklı Fener-Sheraton Plajı, İnci Plajı, Güzelyalı Plajı, Körfez Plajı, Omtel Plajı ve İncesu Plajının kenarında bulunan yürüyüş yolları, bisiklet yolu, parklar ve spor alanları boş kaldı.
Çoban İskelesi de vatandaşlarını giriş ve çıkışlarına kapatıldı.
Öte yandan Kurupelit Yat Limanı, Sahil Yolu, Bandırma Vapur ve Müzesi, Kurtuluş Yolu, Cumhuriyet Meydanı ve İstiklal Caddesi boş olduğu gözlemlendi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
’Evde kal’ çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Samsun, Güncel

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"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
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Haberler ›› Güncel ››'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haberler

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