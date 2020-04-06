Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal Türkiye" çağrısına Yalova'da büyük oranda uyuluyor.

06.04.2020 16:07 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:11
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal Türkiye " çağrısına Yalova 'da büyük oranda uyuluyor.
Yapılan uyarılar, kentin sahil şeridi başta olmak üzere işlek caddelerinin en sakin günlerini yaşamasını sağladı.
15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi'nde iş yerlerinin tamamına yakınının kapalı olduğu, araç ve yaya hareketliliğinin ise çok az olduğu görüldü.
Semt pazarlarından alışveriş yapanlar ise maske ve eldiven kullandı. Polis ve belediye ekipleri pazar girişlerinde maske, eldiven dağıtıp, ateş ölçümü yaptı. ’Evde kal’ çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Yalova, Güncel

Haberin Videosu :

"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul’un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
İstanbul'un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi Haberler
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı Haberler
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı Haberler
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim Haberler
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi Haberler
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi
Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm! Emekli maaşını yıkayıp ipe astı Haberler
Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm! Emekli maaşını yıkayıp ipe astı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:06: Öfkeli müşteri, kadın çalışana kafa attı - Haber 17:06: TBMM Başkanı Şentop'dan '23 Nisan' çağrısı - Haber 17:06: SPOR Trabzonsporlu futbolcular mutfağa girdi - Haber 17:06: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı - Haber 17:06: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haber 16:41: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt verdi - Haber 16:39: Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 16:29: 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim - Haber 16:27: Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi - Haber 15:28: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak - Haber 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber