’Evde kal’ çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kırşehir Cacabey Meydanı'ndan görüntü detayı

Kırşehir Ahi Evran Külliyesi önündeki meydandan detay görüntü Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kırşehir Cacabey ve Ahi Evran Külliyesi meydanlarında önceki günlere göre daha sakin bir vatandaş yoğunluğu gözleniyor.

Kaynak: AA