"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
Kırşehir Cacabey Meydanı'ndan görüntü detayı Kırşehir Ahi Evran Külliyesi önündeki meydandan detay görüntü Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kırşehir Cacabey ve Ahi Evran Külliyesi meydanlarında önceki günlere göre daha sakin bir vatandaş yoğunluğu gözleniyor.
06.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:58
Kırşehir Cacabey Meydanı'ndan görüntü detayı
Kırşehir Ahi Evran Külliyesi önündeki meydandan detay görüntü Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kırşehir Cacabey ve Ahi Evran Külliyesi meydanlarında önceki günlere göre daha sakin bir vatandaş yoğunluğu gözleniyor.
Kaynak: AA