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"Evde kal" çağrısına görüntülü destek

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı "Evde kal" çağrısına destek için video hazırlandı.

01.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:53
Burdur 'un Karamanlı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı "Evde kal" çağrısına destek için video hazırlandı.
Videoda, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ile Yasin Uğur, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Karamanlı Kaymakamı Adem Topaca ile Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, güvenlik güçleri, eczacılar, sağlık çalışanları, muhtarlar ve vatandaşlar yer aldı.
Katılımcılar sağlık, gelecek ve birlik mesajları vererek "Evde kal Türkiye, Evde kal Burdur, Evde kal Karamanlı" çağrısında bulundu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
’Evde kal’ çağrısına görüntülü destek

Kaynak: AA

Etiketler: Karamanlı, AK Parti, Burdur, Güncel

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"Evde kal" çağrısına görüntülü destek
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