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'Evde Kal' çağrısına sanatçılardan konserli destek

'Evde Kal' çağrısına sanatçılardan konserli destek Bir çok sanatçı sosyal medya hesabından canlı konser düzenliyor Korona virüsle mücadele için 'Evde Kal' uyarısının ardından bir çok sanatçı sosyal medya hesapları üzerinden evde kalan hayranları için canlı konser düzenlemeye başladı.

22.03.2020 22:40 | Son Güncelleme: 22.03.2020 22:43
'Evde Kal' çağrısına sanatçılardan konserli destek
Bir çok sanatçı sosyal medya hesabından canlı konser düzenliyor
İSTANBUL - Korona virüsle mücadele için 'Evde Kal' uyarısının ardından bir çok sanatçı sosyal medya hesapları üzerinden evde kalan hayranları için canlı konser düzenlemeye başladı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) mücadele için Sağlık Bakanlığı 'Evde Kal' çağrısı yapmıştı. Çağrıya uyan vatandaşlar ihtiyaçları olmadığı takdirde sokağa çıkmamaya başladı. Salgına karşı geliştirilen önlemlere destek veren birçok sanatçı, evde kalan hayranları için sosyal medya hesapları üzerinden canlı mini konserler düzenlemeye başladı. Mustafa Ceceli, Sıla, Soner Sarıkabadayı, Yalın ve Murat Dalkılıç gibi çok sayıda ünlü evlerinden yaptıkları canlı yayınlarla hayranlarıyla buluştu. Ünlü ismiler hayranlarından gelen istekler doğrultusunda sevilen eserlerini seslendirdi. ’Evde Kal’ çağrısına sanatçılardan konserli destek

Kaynak: İHA

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'Evde Kal' çağrısına sanatçılardan konserli destek
Etiketler : Genel

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