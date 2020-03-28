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'EVDE KAL' ÇAĞRISINA UYAN ÇİFT: VİRÜSLE MÜCADELE ÜLKEDE DAYANIŞMAYI ARTIRDI

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan yaş grubunda bulunan Gürbüs (69) ve Ahmet Kabalak (74) çifti, virüsle mücadelenin ülkede dayanışmayı, birlik ve beraberliği artırdığını söyledi.

28.03.2020 09:37 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:42

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan yaş grubunda bulunan Gürbüs (69) ve Ahmet Kabalak (74) çifti, virüsle mücadelenin ülkede dayanışmayı, birlik ve beraberliği artırdığını söyledi. Gürbüs Kabalak, "Evde durmaya alışkın değildik ama gelecek nesiller için, çocuklarımız için, toplumumuz için bu kurallara uymamız lazım. Ben zaten yaşlıyım dememek lazım. Bu hem kendi, hem de toplum sağlığı için önemli? dedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 6 kıtaya yayılan koranavirüsün Türkiye'de de görülmesiyle birlikte bir dizi önlemler alındı. Bu önlemler kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Tüm kamu kurumları ve STK'lar dan oluşturulan Vefa Sosyal Destek gurupları bu kişilere yardım etmeye başladı. 65 yaş ve üstü vatandaşların bütün ihtiyaçları destek grupları tarafından evlerinde karşılanıyor. Bu durum beraberinde, yardımlaşmanın ve birlikteliğin güzel örneklerini gözler önüne sermeye başladı.

'ÜLKE GENELİNDE DAYANIŞMAYI ARTIRDI'

Yaş sınırlaması nedeniyle evden çıkmamaları istenen vatandaşlar önceleri zorlansalar da alınan önlemin, virüse karşı risk altında olmalarından dolayı kendi can güvenlikleri için önemli olduğunu bilinci ile kurallara daha katı uymaya başladı. Balıkesir 'in Edremit ilçesinde Gürbüs ve Ahmet Kabalak çifti, yaşanan gelişmelerin dayanışmayı arttığını söyledi. Kendisinin biraz daha şanslı olduğunu söyleyen Ahmet Kabalak, "İlk başlarda sıkılsam da, dışarıya çıkmak istesem de durumun zorunluluğunun farkındayım. Normalde bağa, bahçeye çalışmaya sabah gider, akşam dönerdim. Çok sıkıldım ama birkaç günün ardından hem yılların yorgunluğunu atmaya başladım, hem de eve daha çok alıştım. Sonuçta ciddi bir hastalık var ve önlemimizi alıyoruz. Radyo dinliyoruz, televizyon izliyoruz, eşimle birlikte vakit geçiriyoruz. Sağ olsun çocuklar, torunlar da ihtiyaçlarımızı eksik bırakmıyorlar? dedi.

Gürbüs Kabalak da kurallara herkesin uymasını istedi. Alınan önlemlerle virüse karşı korunmanın artacağını söyleyen Gürbüs Kabalak, "Evde durmaya alışkın değildik ama gelecek nesiller için, çocuklarımız için, toplumumuz için bu kurallara uymamız lazım. Ben zaten yaşlıyım dememek lazım. Bu hem kendi sağlığımız, hem de toplum sağlığı için önemli? diye konuştu.

Aile büyüklerine her gün uğrayıp, ihtiyaçlarını giderdiğini belirten torunları Ahmet Kabalak (29) ise, "Alınan tedbirleri uyulursa inşallah bu süreci atlatacağız. Evden çıkamadıkları için ben her gün aile büyüklerimin yanına gelip, kontrol ediyorum ve ihtiyaçlarını soruyorum. Sadece onlar değil, mahallemizde diğer ihtiyaç sahipleri ile de ilgileniyoruz. Bu süreçte herkesin biraz daha duyarlı olması lazım" dedi.

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’EVDE KAL’ ÇAĞRISINA UYAN ÇİFT: VİRÜSLE MÜCADELE ÜLKEDE DAYANIŞMAYI ARTIRDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Balıkesir, Edremit, Güncel

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'EVDE KAL' ÇAĞRISINA UYAN ÇİFT: VİRÜSLE MÜCADELE ÜLKEDE DAYANIŞMAYI ARTIRDI

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