"Evde kal" çağrısına uyan vatandaşlar balkonlarında spor yaptı - SİVAS

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "Evde kal" çağrısına uyan vatandaşlara, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla evlerinin balkonunda spor yaptırdı.

18.05.2020 19:21 | Son Güncelleme: 18.05.2020 19:24
Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "Evde kal" çağrısına uyan vatandaşlara, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla evlerinin balkonunda spor yaptırdı.
Mevlana Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesine müzik sistemi kuran Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri, vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.
Aynı anda site sakinlerinin evlerinin balkonlarına ve pencerelerine davet edilmesiyle antrenör Aydın Arslanboğan ısınma hareketleri yaptırdı.
Daha sonra vatandaşlar antrenör Songül Torun yönetiminde step ve aerobik hareketleri yaptı.
Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ufuk Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evde kal, bizimle kal, hareketsiz kalma ve sporla kal" projesi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığının vatandaşları sporla buluşturduğunu söyledi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli antrenörlerle site sakinlerine evde kaldıkları bu süre içerisinde balkonlarından, camlarından spor yapmalarına olanak sağladıklarını belirten Demir, "Bu etkinliğimizi hem de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştiriyoruz. Bu faaliyetlerimiz ilerleyen günlerde de devam edecek. Mahalle mahalle halkımızın bu şekilde spor yapmalarına olanak sağlayacağız. Bu süreçte halkımızın balkonlardan da olsa eşlik etmelerinden mutlu olacağız." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Sivas, Güncel, Haber

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