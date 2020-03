’Evde kal’ çağrısına uyanlar online müzik ve spor derslerine katılıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrılarına uyanlar, evdeki zamanlarını online müzik, yoga, yabancı dil ve spor dersleriyle kaliteli şekilde değerlendirirken, hem ruh hem de fiziksel sağlıklarını koruyor.Neredeyse tüm ülkeleri etkisi altına alan Kovid-19 nedeniyle dışarı çıkamayan insanlar, zamanlarını evlerinde geçiriyor. Spor, sinema, dans, konser gibi sosyal hayatta yapılabilen her etkinlik de YouTube, Instagram , Facebook gibi online platformlara taşınıyor. Kişilerin yanı sıra kurumlar da etkinliklerini online platformlara taşıdı.İnternetten en yoğun şekilde faydalanılan şu günlerde çocukların yanı sıra yetişkinler de online derslere yönelirken, dünyanın tüm gündemi olan Kovid-19'dan uzaklaşma fırsatını yakalıyor. Uzmanlar, içinde bulunulan dönemde özellikle çocukların müzik ve sanat aktivitelerinden uzaklaştırılmaması gerektiğini vurguluyor.Caz sanatçısı Onur Ataman, daha önce YouTube ve Instagram hesapları üzerinden yaptığı online derslerini, bu süreçte sıklaştıranlardan. Gitar eğitimleri veren Ataman, enstrüman eğitiminden ziyade müzik kültürü ve dinleme biçimlerine yer verdiği ücretsiz programlarını @atamanonur instagram hesabı ve https://youtu.be/YxN12P4aa-g YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlarla sürdürüyor.3,5 ay önce açtığı YouTube kanalına "Ataman Online Music School" adını veren sanatçı, dünyanın içinde bulunduğu salgın sürecinin bir olanak yarattığını ve bilginin daha geniş kitlelere aktarılabildiğini belirterek, şunları söyledi:"Önceden öğrenci potansiyelim İstanbul, Ankara, İzmir gibi görünüyordu ama şimdi Türkiye'nin her yanından insanlara ulaşma şansım var. 13 yaşından 60-70 yaşına kadar geniş bir izleyici kitlem var. Bu, benim eğitim anlayışımla da tam uyuyor çünkü eğitimin herkes için ve tamamen parasız olması gerektiğini düşünüyorum. Bu tür spesifik bir eğitime herkesin ulaşma şansı yoktu, ama bu sayede var. Sürekli soru alıyorum. Hem caz severler izliyor hem de öğrenmek isteyenler. Tamamen eğitim üzerine bir şey yapmaya çalışıyorum. Şu anda insanların konu ne olursa olsun düşünmeye ihtiyaçları var. Düşündüğümüz zaman üretmeye başlıyoruz, ürettiğimiz zaman da sıkılmışlık, kapanmışlık hissinden uzaklaşabiliyoruz. Sanatçı olarak topluma borcumu ödüyorum ve müziğe olan saygımdan dolayı da bunu yapıyorum."Caz ve klasik müziğe herkesin ulaşma olanağı olmamasının yanı sıra "Müzik kursuna gideceğim" diyen çocukların engellenebildiğine de değinen Ataman, "Online eğitim olduğu zaman kimse kalkıp da 'Neden bu dersi izliyorsun?' diyemiyor. Ayrıca içinde bulunduğumuz süreç gibi sıkıntılı durumlarda temel ihtiyaçlarımızın yanında sarılabileceğimiz sanat ve müzik var. İlacımız aslında sanat. Bütün dünya bunu görüyor şu anda. Böyle bir durumda eğitim de gerekiyor çünkü kafamızın meşgul olması lazım." diye konuştu."Karantina değil inziva" sloganıyla derslere başladıKundalini Yoga ve Meditasyon Eğitmeni Nur Taran da daha önce İstanbul dışındaki öğrenciler için "ara sıra" yaptığı online derslerini haftalık rutin haline getirdi. Taran, @nurtaran instagram hesabı üzerinden de evde uygulanabilecek meditasyonlar paylaşıyor."Karantina değil inziva" sloganıyla derslerini başlattığını dile getiren Taran, şöyle devam etti:"Virüsün yayılması tehlikesi dolayısıyla 'Evde kal' sloganı yayıldı, insanlar kendi içlerine, evlerine çekilmeye başladı. Ben de insanların bu süreci daha kolay geçirmeleri ve bunu kısıtlanma alanı değil, kendilerini besleme, içlerine, öze dönme alanı olarak kullanmalarını istedim ve böyle bir çalışma yapmaya karar verdim. Zoom üzerinden haftalık dersler yapıyorum, WhatsApp üzerinden de öğrencilerimle iletişim halinde olduğum destek grubu kurdum. Katılımcılar her gün giderek artıyor. Instagram'dan ben ve pek çok eğitmen arkadaşım canlı yayınlar yapıyor, evde uygulanabilecek meditasyonlar paylaşıyoruz. İnsanların bu süreci daha kolay geçirebilmeleri ve bu süreci kendilerine yaklaşmak için değerlendirmeleri için daha önce öğrendiğimiz bazı araçları sunmayı istiyoruz."Taran, "Derslerden sonra nasıl hissettiklerini anlatabilecekleri veya içinde bulundukları psikolojik durumu paylaşabilecekleri çember dediğimiz alanları online uygulamaya başladık. 11 haftalık program yapıyoruz, her salı İngiltere'den, İsveç'ten, İsviçre'den, Almanya'dan, Türkiye'den katılımcılarla paylaşım çemberleri uyguluyoruz. Fiziksel olarak bir arada olmak, birbirine sarılmak, enerji aktarımı ve kalbi hissetmek açısından çok kıymetli ama online derslerde de aynı birlikteliği, aynı sarılma halini sanal da olsa hissedebildiğimizi fark ettim." diye konuştu.Virüsün yayılmasıyla dünyanın bir yerinde olan bir durumun herkesi etkileyebileceğinin görüldüğüne değinen Taran, "Online dersler bunun tam tersi bir hissiyat yaratıyor: Hepimiz etkilenebiliriz ama fiziksel olarak bir arada olmasak da bağlanabiliriz." dedi.Taran, yoga ve meditasyonun olaylara daha nötr ve dengede yaklaşmayı sağladığını vurgulayarak, şunları söyledi:"Dünya çapında böyle bir salgın varken, dengede ve nötr olmak, stres yönetimi çok hayati. Online yoga ve meditasyon dersleri önemli bir araç olabilir. En azından hassasiyet hissedenler ve stres yönetimini daha yakından tanımak isteyenler için önemli bir araç, keza dans etmek ve hareket etmek ve bol su tüketmek de öyle.""Çocuklar, teknolojiyle çok iç içe olduğu için bizler kadar yadırgamıyor"Derslerini online olarak sürdüren keman sanatçısı Zeynep Karaçal da çocukların odaklanma sorunu yaşamadığını belirterek, şöyle konuştu:"Çocuklar, teknolojiyle çok iç içe olduğu için online ders gibi yeni bir durumu bizler kadar yadırgamıyor. Hepsi çok mutlu oldu. Ayrıca çocuklar gündemden uzaklaşıp kendileri için faydalı bir aktivitede bulunuyor. Öğretmenleri onları doğru yönlendirdiği takdirde kendileri çalışmayı, sorumluluk almayı öğrenmiş oluyor ve dış dünya ile bağ kurmuş hissediyorlar. Özellikle böyle bir dönemde çocukların müzik ve sanat aktivitelerinden uzaklaştırılmaması gerekiyor."Evde egzersizİstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Spor İstanbul, "Evde Kal" çağrısına uyanlar için sosyal medya hesaplarından egzersiz serileri paylaşıyor.Evlerinde vakit geçirenlerin sağlığını koruması için fiziksel aktivite içeren videolar profesyonel eğitmenler tarafından hazırlanıyor. Yetişkinler ve 60 yaş üstü bireyler için özel egzersiz videoları, evde kalan herkesi aynı anda spor yapmaya davet ediyor.İBB ve Spor İstanbul'un @istanbulbuyuksehirbld, @ibbsporistanbul instagram ve sosyal medya hesaplarından canlı yayımlanan içerikler yaklaşık 100 bin kişi tarafından izlendi.Kadıköy Belediyesi de kültür, sağlık, eğitim hizmetlerini gün içerisinde belediyenin instagram hesabı üzerinden yaptığı yayınlarla sürdürüyor. Her sabah saat 09.00'da @kadikoybelediye üzerinden Kadıköy Belediyesi spor antrenörleri izleyenlerin karşısında oluyor. Evde kalma sürecinde vatandaşlar, ev egzersizleriyle güne hareketle başlıyor.Üsküdar Belediyesinin üniversite ve lise hazırlık dersleri de online olarak devam ediyor.

Kaynak: AA