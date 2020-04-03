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"Evde kal" çağrısına uyanlara büryan ikram edildi - SİİRT

Siirt'te iki mahallede "Evde kal" çağrılarına uyan ihtiyaç sahiplerine büryan kebabı ikramında bulunuldu.

03.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:07
Siirt 'te iki mahallede "Evde kal" çağrılarına uyan ihtiyaç sahiplerine büryan kebabı ikramında bulunuldu.
Kızılay Derneği Siirt Şubesince, Sakarya ve Ülkü mahallelerinde çağrılara uyarak evlerinden dışarı çıkmayan ihtiyaç sahibi aileler tespit edildi.
Bir hayırseverin aracılığıyla kebapçıdan alınan büryanlar, Kızılay gönüllülerince bu ailelere dağıtıldı.
Kızılay Derneği Siirt Şubesi Başkanı Nihat Altunç, Vefa Sosyal Destek Grubu'nda Kızılay gönüllülerinin de yer aldığını belirterek, "Bugün de hayırsever desteğiyle evlerinden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlara büryan dağıttık. Halkımız evlerinden çıkmasınlar. Onların ihtiyaçlarını biz gideririz." dedi.
Hasan Şen ve Abdullah Kaya da kurallara uyarak evlerinden çıkmadıklarını belirterek, kendilerine büryan getiren ekiplere teşekkür ettiler. ’Evde kal’ çağrısına uyanlara büryan ikram edildi - SİİRT

Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya, Kızılay, Siirt, Güncel

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"Evde kal" çağrısına uyanlara büryan ikram edildi - SİİRT
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