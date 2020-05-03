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"Evde Kal" çağrısına uyanlara internet üzerinden online masal anlatıyor

Siirt'te masal anlatıcısı Doç. Dr. Erhan Akın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayanlara internet üzerinden online masal anlatıyor.

03.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:40
Siirt'te masal anlatıcısı Doç. Dr. Erhan Akın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayanlara internet üzerinden online masal anlatıyor.
Görevli olduğu SİÜ Eğitim Fakültesi'ndeki öğrencilerin yanı sıra seminer, konferans ve yüz yüze eğitim yoluyla her yaştakilere masal anlatan Akın, "Evde Kal" çağrılarına riayet edenler için şimdi de evden sosyal medya ve benzeri yollarla masal seslendiriyor.
Doç. Dr. Erhan Akın yaptığı açıklamada, masalların insanları hayata hazırlama konusunda önemli rol üstlendiğini söyledi.
Ülkenin Kovid-19 salgını sürecinin anlatılmasında evden masallarla katkı sunmaya çalıştığını dile getiren Akın, "Koronavirüs öncesinde uzun süreden beri masal anlatma, masalları çözümleme, masalların toplumsal ve bireysel mesajlarıyla ilgili çalışmalar yapıyorum. Bununla ilgili öğrencilerimizle, vatandaşlarımızla görüş alış verişinde bulunma fırsatını bulduk." dedi.
Masalların insanları etkileme, rahatlatma, yarına hazırlama gücüne inandığını ifade eden Akın, bunu da öğrencileri ve iletişime geçtiği herkesle paylaştığını, onlara masallar önerdiğini dile getirdi.
Masalların, hayat tecrübesi sunan büyük etkili bir edebi güç olduğuna işaret eden Akın, şunları kaydetti:
"Masallar sadece hayal dünyasıyla, keyifli zamanlar geçirerek hayata hazırlamıyor. Masallar bazen bilime katkı sunan, bazen insanların toplumsal hayatın daha iyi yürümesine katkı sağlayan çok büyük bir güçtür. Sosyal medya yoluyla, uzaktan eğitim yoluyla, adına ne dersek diyelim hepimiz masalların yakmayan ama iç ısıtan ateşinin etrafında bir araya gelip birlik ve beraberlik içerisinde yarına daha güzel hazırlanalım."

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Erhan Akın, Evde Kal, Siirt, Güncel, Haber

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