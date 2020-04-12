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'Evde kal' çağrısına uyanlara moral konseri

'Evde kal' çağrısına uyanlara moral konseriNEVŞEHİR Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında, 'Evde kal' çağrısına uyan vatandaşlara moral olması amacıyla üstü açık otobüste konser verdi.

12.04.2020 21:16 | Son Güncelleme: 12.04.2020 21:20

'Evde kal' çağrısına uyanlara moral konseri

NEVŞEHİR Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında, 'Evde kal' çağrısına uyan vatandaşlara moral olması amacıyla üstü açık otobüste konser verdi.

Nevşehir Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altı gençlerin ve 65 yaş üstü kişilerin motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla mahallelerde sokak konserleri düzenliyor. Bu kapsamda Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Müzik Topluluğu, Belediye Başkanı Rasim Arı'nın kullandığı ve özel olarak dizayn edilen üstü açık bir otobüsle mahalleleri gezerek konser verdi. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde TOKİ konutlarının bulunduğu alandan başlayarak farklı mahallelerde devam eden konserde, müziğin sesini duyarak evlerinin penceresine ya da balkonlara çıkan vatandaşlar çalınan müziğe ve söylenen şarkılara alkışlarıyla eşlik etti. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadele için belediye olarak gerekli hijyen ve ilaçlama çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Arı, günlerini evlerinde geçirmek durumunda kalan kent sakinlerine moral olması amacıyla da bu etkinliği başlattıklarını söyledi.

’Evde kal’ çağrısına uyanlara moral konseri

Kaynak: DHA

Etiketler: Nevşehir, Güncel
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