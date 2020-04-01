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"Evde kal" çağrısına uyanlara psikososyal destek

Bingöl'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında "Evde kal" çağrısına uyanlar için psikososyal destek hattı kuruldu.

01.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:26
Bingöl 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında "Evde kal" çağrısına uyanlar için psikososyal destek hattı kuruldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlar için kurulan "COVID Psikososyal Destek Hattı" hizmete başladı.
Bu kapsamda koronavirüs salgını süresince psikolojik sağlamlığı korumak amacıyla görevlendirilen psikolog, çocuk gelişimi ve sosyal hizmet uzmanlarının, "Salgın hastalık sürecinde ortaya çıkabilecek psikolojik tepkiler nelerdir?", "Kendinizi iyi hissetmek için neler yapabilirsiniz?", "Çocuğunuza koronavirüsü nasıl anlatabilirsiniz?" gibi sorulara cevap vererek vatandaşlara destek sunacak.
Vatandaşlar ihtiyaç halinde "0533 084 27 47" numaralı çağrı merkezine hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında ulaşarak, destek alabilecek.
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Kaynak: AA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Bingöl, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››'Evde kal' çağrısına uyanlara psikososyal destek - Haberler

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