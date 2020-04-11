Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Evde kal çağrısına uymayarak gölete düşen genci arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Pendik'te 'Evde kal' çağrısına dinlemeyerek arkadaşları ile araba kiralayıp gezmeye giden genç gölete düştü.

11.04.2020 00:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:34
Evde kal çağrısına uymayarak gölete düşen genci arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Pendik 'te 'Evde kal' çağrısına dinlemeyerek arkadaşları ile araba kiralayıp gezmeye giden genç gölete düştü. Havanın kararması ile gözden kaybolan genci arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay, Pendik'e bağlı Kurtdoğmuş köyü sınırlarında bulunan bir gölette saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 arkadaş korona virüs salgınında 'evde kal' çağrısını dinlemeyip araba kiralayarak gezmeye gitti. Kiraladıkları araçla gölet kenarına giden gençler alkol alarak kendilerinden geçti. Alkolün etkisiyle gençlerden birisi göletin kenarında dengesini kaybederek düştü. Havanın kararmasıyla genç gözden kayboldu. Gençlerin bağırma sesleri üzerine köylüler durumu fark etti. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve acil servis ekipleri geldi. Havanın karanlık olması üzerine itfaiye ekipleri göletin çevresine aydınlattı. Jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinden balık adamların arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Acil servis ekipleri olay yerinde alkol alan gençlere müdahale ederek, gelecek haber için hazır bekletildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Pendik, Genç, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı Haberler
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bakan Koca’nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti Haberler
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar tekme tokat birbirlerine girdi Haberler
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar tekme tokat birbirlerine girdi
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Haberler ›› 3. Sayfa ››Evde kal çağrısına uymayarak gölete düşen genci arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

01:42: Yarın açılacak pazara, vatandaşlar gece akın etti - Haberler 01:39: Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Haberler 01:39: İstanbul'dan kuyruk sırası görüntüleri böyle görüntülendi - Haberler 01:25: Sokağa çıkma yasağının ardından Adana'da yoğunluk yaşandı - Haberler 01:25: Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Haberler 00:46: Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek 00:28: Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı - Haberler 23:45: Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi