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'EVDE KAL' ÇAĞRISINA UYMAYIP BELGRAD ORMANI'NA GELDİLER

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHATürkiye genelinde koronavirüs önlemleri kapsamında 'evde kal' çağrıları yapılırken bazı İstanbullular önlemleri hiçe sayarak Belgrad Ormanı'na gelmeye devam ediyor.

22.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:22
'EVDE KAL' ÇAĞRISINA UYMAYIP BELGRAD ORMANI'NA GELDİLER

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA

Türkiye genelinde koronavirüs önlemleri kapsamında 'evde kal' çağrıları yapılırken bazı İstanbullular önlemleri hiçe sayarak Belgrad Ormanı'na gelmeye devam ediyor. Piknik yapılması ve ateş yakılmasının yasaklanmasının ardından vatandaşlar bu sefer spor yapmak için ormana geliyor.

Koronavirüs sebebiyle 'evde kal' uyarıları yapılıyor. Uyarıları dikkate almayan vatandaşlar ise güzel havayı fırsat bilerek Belgrad Ormanı'na gelmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından twitter hesabından Milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde piknik yapılması ve mangal yakılması yasaklanmıştır" açıklamasında bulundu. Bu sefer de vatandaşlar spor yapmak için Belgrad Ormanı'na gelmeye devam etti.

65 YAŞ ÜSTÜ BİR KİŞİ BÖLGEDEN ÇIKARILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ormanda bulunan spor aletleri, çocuk oyun alanları ve soyunma kabinleri dezenfekte ediliyor. Öte yandan güvenlik ekipleri de 65 yaş üzeri olan vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Güvenlik ekipleri tarafından ailesi ile gelen 65 yaş üzeri bir kişi de uyarıların ardından bölgeden çıkarıldı.

Spor yapmak için ormana gelen Erdal Kınalı, "Pazar sabahında sporumuzu yaptık. Hijyenik olarak da kendimizi koruduk. Evde de kalınmaz. Riskli kişiler evde kalsın. Ama biz o durumda olmadığımız için dışarı çıkıyoruz" diye konuştu.

Ormana gelen vatandaşlardan 53 yaşındaki Ali Aydemir, "Normalde evde kalıyoruz. Bugün sabahtan geldik kimse yoktur diye. Kimseye yakın olmadan gittim geldim" ifadelerini kullanırken, ailesi ile ormana gelen Mustafa Esen de, "Bu bizim pazar rutinimiz her hafta yapıyoruz bunu. Metabolizmamızı güçlü tutmak için  spor yapmak gerekiyor. Evde sıkılıyor çocuklar onlar da hava alsın istedik. İnsan hava almak istiyoruz. Bu rutinimizden de vazgeçeceğimizi düşünmüyorum. Bizim için önemli" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yürüyüş yapanlar

-Güvenlik görevlilerinin uyarıları

-Dezenfeksiyon işlemi

-Spor yapanlar

-Oturan ve piknik yapanlar

-Muhabir Anonsu (Elif YAVUZ)

-Genel ve detay


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Kaynak: DHA

Etiketler : Belgrad Ormanları, Koronavirüs, İstanbul, Güncel

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