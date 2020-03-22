'EVDE KAL' ÇAĞRISINA UYMAYIP MALTEPE SAHİLİNE GELDİLER
(Havadan Görüntüler) 'EVDE KAL' ÇAĞRISINA UYMAYIP MALTEPE SAHİLİNE GELDİLERHaber-Kamera Murat KORKMAZİSTANBUL,(DHA)Koronavirüsle mücadele kapsamında Evde Kal çağrıları yapılırken, güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti.
22.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:18
İSTANBUL -(Havadan Görüntüler) 'EVDE KAL' ÇAĞRISINA UYMAYIP MALTEPE SAHİLİNE GELDİLER
Haber-Kamera Murat KORKMAZİSTANBUL,(DHA)
Koronavirüsle mücadele kapsamında Evde Kal çağrıları yapılırken, güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti.
Evde Kal çağrılarına uymayan vatandaşlar, güneşli havayı fırsat bilerek Maltepe sahiline geldi. Kimileri sahilde yürürken, kimileri sahildeki kayaların üzerinde ve çimlerde gruplar halinde oturdu.
Haber-Kamera Murat KORKMAZİSTANBUL,(DHA)
Koronavirüsle mücadele kapsamında Evde Kal çağrıları yapılırken, güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti.
Evde Kal çağrılarına uymayan vatandaşlar, güneşli havayı fırsat bilerek Maltepe sahiline geldi. Kimileri sahilde yürürken, kimileri sahildeki kayaların üzerinde ve çimlerde gruplar halinde oturdu.
Kaynak: DHA