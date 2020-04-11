Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

"Evde kal" çağrısına uyuldu

Isparta ve Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların "evde kal" çağrısına büyük oranda uyduğu görüldü.

11.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:27
Isparta ve Burdur 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların "evde kal" çağrısına büyük oranda uyduğu görüldü.
İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından, yasak kapsamında olmayan Isparta'da cadde ve sokaklar büyük oranda boş kaldı.
Kentte özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı ile Mimar Sinan Caddesi'nde sakinlik yaşandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sık sık araçlarından anons yaparak vatandaşların evde kalmaları yönünde uyarılarda bulundu.
Burdur
Burdur'da da Vali Hasan Şıldak'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı, "Gönüllü olarak, Burdur 48 saat dışarı çıkma" çağrısı büyük oranda karşılık buldu.
Normal zamanda kentte yoğunluğun gözlendiği Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi, İstasyon Caddesi, park ve bahçeler boş kaldı.
Polis ekipleri de kentte birçok noktada ateş ölçümü yaptı, vatandaşları zorunluluk dışında dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı.
Ekipler, uyarılara rağmen dışarıya çıkan bazı kişilere de işleri olmamaları halinde evlerine gitmelerini, maske ve eldiven takmalarını söyledi. ’Evde kal’ çağrısına uyuldu

Kaynak: AA

Etiketler: Mimar Sinan Caddesi, Isparta, Burdur, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze’den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Haberler ›› Güncel ››'Evde kal' çağrısına uyuldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:38: Beşir Derneğinden 148 aileye yardım - Haber 18:36: Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişiyi uyaran polis ekibine sopalı saldırı - Haber 18:36: PKK'lı teröristin cenazesi Diyarbakır'daki annesine adliyede teslim edildi - Haber 18:36: Eczacı İsmail Durmuş koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 18:36: Bafra Vefa Sosyal Destek Grubu 7 gün 24 saat hizmette - Haber 17:46: Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi - Haber 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin