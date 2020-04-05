"Evde kal" çağrısına uyuluyor
Cumhuriyet Meydanından görüntü Kapalı Çarşı ve farklı yerlerden görüntü Uyarı anonsları KAYSERİ - Kayseri'de "evde kal" çağrısına uyulmasının etkisiyle kentin merkezi konumundaki noktalar boş kaldı.
05.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:55
Vatandaşların büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "evde kal" çağrısına uyduğu gözlendi.
Tedbirler öncesinde günde binlerce insanın geldiği Cumhuriyet Meydanı, Kapalı Çarşı ve Mimarsinan Parkı, en sakin günlerini geçiriyor.
Kaynak: AA