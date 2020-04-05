Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

"Evde kal" çağrısına uyuluyor

Cumhuriyet Meydanından görüntü Kapalı Çarşı ve farklı yerlerden görüntü Uyarı anonsları KAYSERİ - Kayseri'de "evde kal" çağrısına uyulmasının etkisiyle kentin merkezi konumundaki noktalar boş kaldı.

05.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:55
Cumhuriyet Meydanından görüntü
Kapalı Çarşı ve farklı yerlerden görüntü
Uyarı anonsları KAYSERİ - Kayseri 'de "evde kal" çağrısına uyulmasının etkisiyle kentin merkezi konumundaki noktalar boş kaldı.
Vatandaşların büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "evde kal" çağrısına uyduğu gözlendi.
Tedbirler öncesinde günde binlerce insanın geldiği Cumhuriyet Meydanı, Kapalı Çarşı ve Mimarsinan Parkı, en sakin günlerini geçiriyor. ’Evde kal’ çağrısına uyuluyor

Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri, Güncel

Haberin Videosu :

"Evde kal" çağrısına uyuluyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››'Evde kal' çağrısına uyuluyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsü yenerek taburcu edilen profesörden umutlandıran paylaşım Haberler
Koronavirüsü yenerek taburcu edilen profesörden umutlandıran paylaşım
Türkiye’nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı Haberler
Türkiye'nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara’da sokak ortasında ’Pes’ dedirten görüntü Haberler
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü
Petekkaya’dan İmamoğlu’nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz Haberler
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
Belediye Başkanı tütsü yaktırıp ’Koronavirüsü def edecek’ dedi Haberler
Belediye Başkanı tütsü yaktırıp "Koronavirüsü def edecek" dedi
’Koronanın tedavisinde en etkili ilaç’ Türkiye’de üretilmeye başlandı Haberler
'Koronanın tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
Türkiye’de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla Haberler
Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi Haberler
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:32: Niğde'de güvenlik görevlisini av tüfeğiyle yaralayan zanlı tutuklandı - Haber 16:32: İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 621 artarak 4 bin 934... - Haber 16:30: Karantinadaki misafirlerden yurtlara ve görevlilere övgü dolu sözler - Haber 16:30: Amasya Belediyesi'nden vatandaşa ücretsiz maske - Haber 16:30: YÖK Başkanı Saraç: Eğitimin telafisi için seçenekler sunmaya gayret ediyoruz - Haber 15:40: Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık - Haberler 15:07: Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz - Magazin 15:02: Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim - Haber 14:57: Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü - Haber 14:15: Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek - Haber 12:39: Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi - Haber 12:28: Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor - Haber