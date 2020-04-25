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"Evde kal" çağrısına uyuluyor

Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

25.04.2020 15:47 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:49
Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dışında olan Adıyaman ve Kilis'te cadde ve sokaklar boş kaldı.
Vatandaşlar "Evde kal" çağrılarına uyarken ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkanlarınsa maske ve eldiven taktıkları görüldü.
Polis ekiplerince yapılan kontrollerde yolcu ve sürücülerin ateşleri ölçüldü. ’Evde kal’ çağrısına uyuluyor

Kaynak: AA

Etiketler: Adıyaman, Evde Kal, Türkiye, Kilis, Güncel , Haber
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