"Evde kal" çağrısına yurt genelinde uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.İstanbul'da, Kovid-19 önlemleri kapsamında yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşların dışarı çıkmaması sonrası büyük bir sessizlik hakim oldu.Yerli ve yabancı turistlerce ziyaret edilen tarihi ve turistik mekanlarda, uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyan vatandaşların dışarı çıkmaması nedeniyle sakin günler yaşanıyor.Eminönü Meydanı ve sahili, Sarayburnu sahili, Yeni Cami civarı, Ayasofya önü, Sultanahmet Meydanı ve Topkapı Sarayı girişlerinin de sakin olduğu gözlendi.Galata Köprüsü'nde bugün balık tutan kimse görülmezken, Aksaray Metro İstasyonu çevresi, alınan tedbirler kapsamında boş kaldı.Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ile Galata Kulesi ve çevresinde de sakin bir gün yaşandı.Öte yandan uyarıları dikkate almayan az sayıda vatandaşın sokağa çıktığı da görüldü.AnkaraBaşkent Ankara'da kent meydanlarında hafta sonuna göre hareketlilik yaşandı. Cumartesi ve pazar gününün trafik ve vatandaş yoğunluğu açısından sakin geçtiği Kızılay, Ulus, Sıhhiye ve Tandoğan meydanlarında bugün hareketlilik vardı. Koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlanmadan önceki döneme göre sakin olduğu gözlemlenen meydanlarda, hafta sonuna kıyasla hareketlilik yaşandığı görüldü.Yaya ve araç trafiğinin hafta sonuna oranla arttığı başkentte polis, vatandaşları mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda sık sık uyarıyor.Ege haftaya sakin başladıEge Bölgesi'ndeki illerde, Kovid-19 salgını nedeniyle süren "Evde kal" kampanyasının etkisiyle sokak ve meydanlar haftanın ilk gününde de boş kaldı. İzmir'de kentin en işlek yerlerinden Konak Meydanı ve Kordon ile sokaklarda yoğunluk gözlemlenmezken, alanların sakin olduğu görüldü.Denizli'de park ve bahçeler dolmadı, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadıkları gözlemlendi. Manisa'da en işlek caddelerde sakinlik hakim geldi, polis ekipleri de vatandaşlara evde kalmaları için uyarıda bulundu.Muğla'nın turizm merkezleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinin genelde yoğun olan meydanları, sahil ve yürüyüş yolları da "Evde kal" çağrısıyla sessizliğe büründü.Uşak ve Afyonkarahisar'da da vatandaşların ikazlara uyup evde kaldığı görüldü.Marmara'da sakin günler yaşanıyorBursa'nın Kent Meydanı, Atatürk Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Çekirge Meydanı gibi eskiden işlek olan bölgelerinde yaya ve araç hareketliliğinin çok az olması dikkati çekti.Balıkesir'de Milli Kuvvetler ve Anafartalar Caddesi ile Ali Hikmet Paşa Meydanı başta olmak üzere az sayıda aracın trafikte seyrettiği görüldü.Kocaeli'de, tarihi Fevziye Camisi ve Kent Meydanı ile en yoğun yaya güzergahını oluşturan "Yürüyüş Yolu" ve Fethiye Caddesi, sakin günlerini yaşıyor.Trakya, hafta sonuna kıyasla hareketliYeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerin alındığı ve sosyal mesafelendirme önlemlerinin uygulandığı Trakya'da cumartesi ve pazarı evlerinde geçiren Edirnelilerden bir kısmının bugün "Evde kal" çağrısına uymadığı gözlendi.Kentin ticaretinin yoğunlaştığı, bankaların bulunduğu Saraçlar, Çilingirler, Talatpaşa caddeleri ile Selimiye Cami ve civarında hafta sonuna kıyasla insan hareketliliği göze çarptı.Güneşli bir havaya uyanan Kırklareli ve Tekirdağlılar da kent merkezlerinde ve çarşılarda yoğunluk oluşturdu.Her üç kentte de polis, ring halinde, ekip otolarından vatandaşlara zaruri olmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunuyor.Karadeniz haftaya "Evde" başladıTrabzon'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, "Evde Kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu, normalde yoğunluğun yaşandığı 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ve Atatürk alanı boş kaldı. Cadde ve sokaklara çıkan az sayıdaki vatandaş da maske ve eldiven kullanıyor.Samsun'da ise Samsun Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Anıtı ve kentin işlek caddelerinde sakinlik yaşanıyor. 19 Mayıs Bulvarı ile İstiklal Caddesi'nin kesiştiği kavşakta az sayıda araç ve vatandaş bulunuyor.Ordu'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Köprübaşı Meydanı ve araç trafiğine kapalı olan Süleyman Felek Caddesi, sakin bir gün geçirdi.Akdeniz'de sahiller boş kaldıAntalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, turistlerin eskiden yoğunluk oluşturduğu Cumhuriyet Meydanı, Işıklar ve Kazım Özalp caddeleri en sakin günlerini yaşıyor.Mersin'de de günün her saati yoğunluk yaşanan sahil bandındaki Adnan Menderes Bulvarı'na tedbirlerin ardından sakinlik hakim oldu. Sahil kordonu ile Mersin İdmanyurdu, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe meydanları da boş kaldı.Hatay'ın en işlek caddesi Atatürk Caddesi ile en kalabalık meydanı Cumhuriyet Meydanı'nın, normal günlere göre sakin olduğu gözlendi.İskenderun ilçesinde emniyet güçlerinin aldığı önlemler kapsamında Atatürk Anıt Alanı ile sahil kordonunun boş olduğu görüldü.Adana'da, kentin işlek noktalarından Uğur Mumcu ve 5 Ocak meydanları ile Ziyapaşa Bulvarı ve Atatürk Parkı gibi insan hareketliliğinin olduğu bölgelerde eski yoğunluğun olmadığı gözlendi.Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfalılar çağrıya uymaya devam ediyorDiyarbakır'da merkez Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve tarihi Sur ilçelerine bağlı caddelerde sessizlik hakim.Bazı esnafın iş yerini açtığı, onun dışında vatandaşların sokağa çıkmama uyarısını dikkate aldığı, kentin en işlek bölgelerinden Dağkapı Meydanı'nda ise az sayıda vatandaşın olduğu görüldü.Gaziantep'te kentin en işlek caddelerinde sessizlik yaşanıyor. Güvenlik ve zabıta ekipleri, insanları evde kalmaları konusunda uyarıyor.Şanlıurfa'da önemli turizm merkezi olan tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki sakinlik sürüyor. Kent genelinde polis ve diğer görevliler cadde ve sokaklarda vatandaşları ikaz çalışmalarına devam ediyor.İç Anadolu da en sakin günlerini yaşıyor, vatandaşlar tedbirli davranıyorKonya'da yılın her dönemi yoğun ziyaretçi alan Mevlana Meydanı'nın yanı sıra Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı, Kılıçarslan Şehir Meydanı, Kültür Park ile Otogar ve Kule Kavşağı'na sessizlik hakim oldu.Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanı sıra İsmet Paşa Caddesi, 1'inci ve 2'nci İstasyon caddeleri sessizliğe bürünürken, Aksaray'da da şehir merkezindeki meydanlar boş kaldı.Kayseri'de, "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyan vatandaşlar işlek caddeleri boş bıraktı. Her gün çok sayıda vatandaşı ağırlayan Cumhuriyet Meydanı, Millet Caddesi, Sivas Caddesi, İnönü Bulvarı ve Mimarsinan Parkı gibi alanlar en sakin günlerini yaşıyor.Eskişehir'de de kent merkezinde yer alan Doktorlar, İki Eylül Caddesi ve Adalar mevkilerinde vatandaşların evlerinden çıkmadığı gözlendi.Doğu Anadolu'da "koronavirüs sessizliği" sürüyorDoğu Anadolu Bölgesindeki Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına uyan vatandaşlar cadde ve meydanları boş bıraktı.Erzurum'da kentin en işlek yerlerinden Havuzbaşı, Yakutiye Kent Meydanı, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami ve AVM ile kafelerin yoğun olduğu Terminal Caddesi gibi yoğunluğun yaşandığı yerlerde sessizlik hakim oldu.Ardahan Kongre'de de sessizliğin hakim olduğu, zorunlu olmadıkça vatandaşların evlerinden çıkmadığı görüldü. Kent merkezindeki Milli Egemenlik Parkı ile tarihi Ardahan Köprüsü başta olmak üzere birçok nokta boş kaldı.Iğdır'da Zübeyde Hanım Bulvarı, Atatürk Caddesi ve Tansu Çiller Caddesi de sakinlik yaşanan yerlerden oldu.Ağrı'da tedbirlere uyan vatandaşlar, normal zamanda en işlek caddeler olan Cumhuriyet, Eski Van ve Erzurum caddelerini boş bıraktı, Ağrı-İran Karayolu üzerindeki trafiğin de sakinleştiği gözlendi.Kars'ta Faik Bey ve Kazım Paşa Caddeleri, Tarihi Kars Kalesi civarı boş kaldı.Van'da kentin en işlek caddelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve İskele ile Beşyol Meydanı, vatandaşların tedbirli davranmaları sonucu rağbet görmedi.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, helikopterle denetledikleri sahil bandı ve göl kıyılarında anons yaparak vatandaşların evlerinde kalması uyarısını yaptı.

Kaynak: AA