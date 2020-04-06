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'Evde kal' çağrısıyla Bağcılar meydanları boş kaldı

'Evde Hayat Var, Evinde Kal' çağrısına uyan Bağcılar ilçe sakinleri, zamanlarını evlerinde geçiriyor.

06.04.2020 12:47 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:47
'Evde kal' çağrısıyla Bağcılar meydanları boş kaldı

'Evde Hayat Var, Evinde Kal' çağrısına uyan Bağcılar ilçe sakinleri, zamanlarını evlerinde geçiriyor. Vatandaşların dışarı çıkmaması nedeniyle Bağcılar Meydanı ve alışveriş mekanlarının bulunduğu Çarşı Caddesi başta olmak üzere ilçenin en yoğun noktaları bomboş kaldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeler kapsamında alınan önlemlere Bağcılar halkı da tam destek veriyor.

Bu kapsamda ilçe sakinleri alışveriş ve benzeri acil durumlar dışında evlerinden çıkmayıp evinde zaman geçiriyor. Gerekmedikçe sokağa çıkılmaması nedeniyle ilçenin en işlek caddeleri ve meydanlar sessizliğe büründü. Normal günlerde dolup taşan Bağcılar Çarşı Caddesi, Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı ile Kirazlı Meydanı gibi noktalar boş kaldı. İlçe genelinde ise araç ve insan yoğunluğunun neredeyse yok denecek kadar az olduğu görüldü.

"GÜZEL BİR SINAV VERDİK"

'Evde Kal' çağrısına uyarak gösterdikleri duyarlılıktan dolayı vatandaşlara teşekkür eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Hayatı eve sığdıran tüm hemşerilerimizi tebrik ediyorum. Bu süreçte Bağcılarlılar olarak çok güzel bir sınav verdik. Biraz daha sabredelim ve bu virüs tehlikesini atlatalım. İnşallah en yakın zamanda tekrar eski günlere döneceğiz ve meydanları birlikte dolduracağız" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Bağcılar Meydanı, Koronavirüs, Evde Kal, Bağcılar, Güncel
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