'Evde kal' çağrısıyla ilgili provokatif paylaşıma gözaltı

Hatay 'ın İskenderun sosyal medyada koronavirüs uyarılarına ve 'evde kal' çağrılarına karşı provokatif paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla TIR şoförü Malik Y., gözaltına alındı. Malik Y., hakkında 'Kanunlara uymamaya teşvik' suçundan adli işlem başlatıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan TIR şoförü Malik Y., 5 gün önce direksiyon başında kendisini görüntüleyerek, koronavirüs uyarılarına ve 'evde kal' çağrılarına karşı söylemlerde bulundu. Malik Y. bunları sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Malik Y., polis tarafından gözaltına alındı. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Hatay Valiliği, Malik Y. hakkında provokatif paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 'Kanunlara uymamaya teşvik' suçundan işlem başlatıldığını açıkladı.

- İskenderunhatay

Kaynak: DHA