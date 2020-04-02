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"Evde kal"dı bağış yapmaktan geri kalmadı

"Evde kal"dı bağış yapmaktan geri kalmadı Silivri'de yaşayan ve 65 yaş üstü olması sebebiyle sokağa çıkamayan Mustafa Sezer'in "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına katılarak bin TL bağışta bulunmak istemesi üzerine Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaşlı adamın talebini yerine getirdi.

02.04.2020 19:45 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:46
"Evde kal"dı bağış yapmaktan geri kalmadı
İSTANBUL - Silivri 'de yaşayan ve 65 yaş üstü olması sebebiyle sokağa çıkamayan Mustafa Sezer'in "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına katılarak bin TL bağışta bulunmak istemesi üzerine Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaşlı adamın talebini yerine getirdi.
Silivri Kiptaş konutlarında yaşayan 66 yaşındaki Mustafa Sezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına katılmak istedi. Ancak 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı olması sebebiyle, bağış kampanyasına katılmak için Silivri Emniyet Müdürlüğünü telefonla arayarak yardım talebinde bulundu. Talebe ivedilikle cevap veren Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaşlı adamın yaşadığı eve giderek "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışlayacağı bin lirayı tutanakla teslim alarak bankaya gitti. Yaşlı adamın yaptığı bağışı bankaya yatıran ekipler dekontu yaşlı adama teslim etti.
Mustafa Sezer, ekiplere teşekkür ederek helallik istedi. ’Evde kal’dı bağış yapmaktan geri kalmadı

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Mustafa Sezer, Silivri, Genel

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"Evde kal"dı bağış yapmaktan geri kalmadı
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