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"Evde kal" diyen Amine Harit, nargile kafede yakalandı

Almanya Ligi ekiplerinden Schalke 04 forması giyen Amine Harit, "Evde kal" çağrısı yaptığı gün nargile kafede yakalandı.

22.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:21

Almanya 'da milli oyuncumuz Ozan Kabak'ın takım arkadaşı Amine Harit, yaptığı hareketle tepki topladı. Schalke 04 forması giyen 22 yaşındaki oyuncu, 17 bin kişinin koronavirüs olduğu Almanya'da "Evde kal "çağrısı yaptıktan sonra nargile kafede yakalandı.

'Evde kal' diyen Amine Harit, nargile kafede yakalandı
Amine Harit

Alman ekibi yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz çok üzgün ve yaptığı yanlışın farkında. Böyle bir şey daha asla yaşanmayacak" ifadelerine yer verdi.

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Etiketler : Ozan Kabak, Schalke 04, Almanya, Spor

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