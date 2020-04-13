Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Evde kal evde çöz

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve lisenin her sınıf düzeyinde kazanım değerlendirme testleri, etkinlikleri, fasikülleri ile öğrencilere uzaktan eğitim desteği verilmeye başlandı.

13.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:10
Evde kal evde çöz
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve lisenin her sınıf düzeyinde kazanım değerlendirme testleri, etkinlikleri, fasikülleri ile öğrencilere uzaktan eğitim desteği verilmeye başlandı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi ilkokul, ortaokul ve lisenin her sınıf düzeyinde Kazanım Değerlendirme testleri, etkinlikleri, fasikülleri ile öğrencilere uzaktan eğitim desteği vermeye başladı. Öğretmenlerin hazırladıkları sorular EBA ve EBA TV ile uyumlu olarak sürekli güncellenerek, yeni sorular eklenerek öğrencilerin hizmetine sunulacak. Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından oluşturulacak soru havuzundan ilk üniteden son üniteye kadar I. ve II. Dönem konularını kapsayan Kazanım Değerlendirme testleri de ayrıca her sınıf düzeyinde yayınlanacak. Öğrencilerin agriodm.meb.gov.tr adresinden Kazanım Değerlendirme çalışmalarına ulaşabilecekleri açıklanırken, uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç duyulan alanlarda çeşitli çalışmalarla tüm öğrencilere destek olunacağı belirtildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Etiketler: Eğitim Bilişim Ağı, Ağrı, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Bomba iddia! Erdoğan, ’Şimdi zamanı değil’ diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Haberler ›› Güncel ››Evde kal evde çöz - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:00: Yeni doğum yapmış anne ve çocuğunun yardımına polis koştu - Haber 15:00: Manisa Büyükşehir Belediyesi maske üretimine başladı - Haber 15:00: Korona virüsten ölen eczacı Adıyaman'da anıldı - Haber 15:00: Sokak Hayvanları Sahipsiz Kalmadı - Haber 15:00: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Haber 14:26: Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak - Haber 14:21: Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi - Magazin 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler