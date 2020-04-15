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"Evde Kal, Hareketsiz Kalma Odunpazarı"

Odunpazarı Belediyesi, Korona virüs salgınıyla mücadelesini birçok alanda sürdürürken bir yandan da evlerinde vakit geçiren yurttaşların sağlığını koruması için "Evde Kal Hareketsiz Kalma" sloganı ile spor yayınlarına başladı.

15.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:44
Odunpazarı Belediyesi, Korona virüs salgınıyla mücadelesini birçok alanda sürdürürken bir yandan da evlerinde vakit geçiren yurttaşların sağlığını koruması için "Evde Kal Hareketsiz Kalma" sloganı ile spor yayınlarına başladı.

Korona virüs salgını nedeniyle yurttaşların büyük bir bölümü evine kapandı.Odunpazarı Belediyesi de evde kendini karantinaya alan yurttaşlar için, online evde spor hizmeti başlattı. "Evde Kal Hareketsiz Kalma" sloganı ile Odunpazarı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan yayınlarda, Spor İşleri Müdürlüğü eğitmenleri yurttaşlara evlerinde yapabilecekleri hareketleri gösteriyor. Programlar, 15-22 Nisan tarihleri arasında her sabah saat 10.00'da belediyenin Facebook, YouTube ve İnstagram hesaplarında yayınlanacak. Mevcut programlar ise aynı kanalarıyla sürekli izlenebilecek.

İlk gösterimi yapılan spor programı, Fonksiyonel Antrenman oldu. Eğitmen Nilüfer Kurumehmetoğlu tarafından yaptırılan Fonksiyonel Antrenman, yurttaşların beğenisini kazandı. Odunpazarı Belediyesi'nin spor yayınları her gün başka bir eğitmenle devam edecek. Yayınlar, aerobik, hatta yoga, aerobik ve mat egzersizleri, mat ve pilates, dans ve aerobik olarak devam edecek.

Sağlık sorunu olan kişilerin egzersizleri denemeden önce doktora danışmasının önem taşıdığını vurgulayan yetkililer, uzun süre hareketsiz kalmanın pek çok sağlık sorununa davetiye çıkardığına dikkat çekti. Yetkililer, uzmanların kalp ve damar sağlığını korumak için haftada 3-4 gün egzersiz yapılmasını önerdiğini söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Odunpazarı Belediyesi, Halkla İlişkiler, Evde Kal, Yaşam
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