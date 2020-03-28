Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

"Evde kal", "Hayat eve sığar" yazıları polis araçlarının tepe lambalarında

Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında trafik polisleri, araçların tepe lambalarına "Evde kal Ağrı", "Hayat eve sığar" yazılarının bulunduğu ışıklı tabela yerleştirerek zorunlu olmadıkça evlerden çıkılmaması uyarısı yaptı.

28.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:33
Ağrı 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında trafik polisleri, araçların tepe lambalarına "Evde kal Ağrı", "Hayat eve sığar" yazılarının bulunduğu ışıklı tabela yerleştirerek zorunlu olmadıkça evlerden çıkılmaması uyarısı yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, salgına karşı vatandaşların daha duyarlı olması ve evlerinde kalmaları için araçlarının tepe lambalarına "Evde kal Ağrı", "Hayat eve sığar" yazılarının bulunduğu ışıklı tabela yerleştirerek kentin cadde ve sokaklarında vatandaşlara uyarı yaptı.
Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandıkları yerlerde gün boyu anons yapan ekipler, şu ifadeleri kullandı:
"Değerli Ağrılılar, lütfen evde kalın. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayınız. Dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlarımızın sağlıkları için mümkün olduğunda 14 kurala uymaları büyük önem arz etmektedir. Dışarıya çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımızın sınırlandırmalara uyarak kendi sağlıkları için evde kalmalarını, ihtiyaç durumunda 112, 155 ve 156 numaralı hatlardan Vefa grupları aracılığıyla ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini tekrar hatırlatıyoruz."
Öte yandan şehirler arası otobüs terminali ve yol kontrol uygulamasında araçları durduran polis ekipleri, koronavirüs hakkında sürücüleri ve yolcuları uyarıp broşür dağıttı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Polis, Ağrı, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››'Evde kal', 'Hayat eve sığar' yazıları polis araçlarının tepe lambalarında - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti Haberler
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti
KKTC’de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
İtalya’da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti Haberler
İtalya'da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge Haberler
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
’Haberim yoktu’ diyen sigara kaçakçısı, ceza almaktan kurtulamadı Haberler
'Haberim yoktu' diyen sigara kaçakçısı, ceza almaktan kurtulamadı
Sınırdaki bir mahalle, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Sınırdaki bir mahalle, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bilim Kurulu üyesi, rakam vererek çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çekti Haberler
Bilim Kurulu üyesi, rakam vererek çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çekti

Son Dakika Güncel Haberleri

12:53: Finike'de hijyen çalışmaları sürüyor - Haber 12:53: Haliliye'de temizlik personellerine vefa ikramiyesi - Haber 12:53: Telefon dolandırıcılığı yapan 5 kişiden 4'ü tutuklandı - Haber 12:52: - Utrecht Belediye Başkanı'ndan Türkçe Korona virüs mesajı - Haber 12:52: Esenyurt'ta fazla yolcu alan minibüsçüden ilginç tepki - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:31: Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti - Haberler 11:27: Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 11:21: ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu - Magazin 11:16: Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı - Haber 09:14: Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin - Haber