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Evde Kal Karaman isimli ödüllü yarışma başladı

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme mücadelesi kapsamında 'Evde Kal Karaman' isimli öğrencilere ödüllü resim, şiir ve hikaye yarışması başlatıldı.

25.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:44
Evde Kal Karaman isimli ödüllü yarışma başladı
Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme mücadelesi kapsamında 'Evde Kal Karaman' isimli öğrencilere ödüllü resim, şiir ve hikaye yarışması başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, yaptığı açıklamada, 'Evde Kal Karaman' sloganıyla yola çıktıklarını, Karaman genelinde resim, şiir ve hikaye yarışması başlattıklarını belirtti.

Yazarların dünya edebiyatının en güzel eserlerini, ressamların en güzel tablolarını, müzisyenlerin en güzel bestelerini evlerinde ortaya koyduğunu ifade eden Çalışkan, bu yolda bir katkı olması için öğrencilere teşvik anlamında böyle bir yarışma düzenlendiğini aktardı.

Öğrencilerin evde kalarak kendilerini ve ailelerini korudukları, sağlıklı ve keyifli bir uzaktan eğitim süreci geçirmelerini dileyen Çalışkan, şunları kaydetti:

"İlkokul öğrencilerinin resim, ortaokul öğrencilerinin şiir ve lise öğrencilerinin hikaye dalında katılım gösterebileceği yarışmanın konusu 'evimiz' olacak. Yarışmaya katılım sağlayacak öğrenciler, 29 Mart 2020 Pazar günü sonuna kadar eserlerini müdürlüğün e-posta adresine gönderecek. Eser sahibi öğrenci, okul adı ve sınıf bilgilerinin yanı sıra ismi ve soyadıyla birlikte isterse evde çekilmiş fotoğrafını da gönderebilecek. Her bir kategoride birinci olan öğrenci ve eseri 30 Mart 2020 Pazartesi günü ilan edilecek. Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerimizin ve öğrencilerin evde yaptıkları etkinlik ve eserler sosyal medya hesaplarından #EvdeKalKaraman etiketiyle paylaşılacak."
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Kaynak: AA

Etiketler : Karaman, Güncel

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