Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Evde Kal, Kitapla Kal

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalarak önemli bir sorumluluğu yerine getiren Sivaslılar için Valilik himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Evde Kal, Kitapla Kal" kampanyası kapsamında kitap dağıtımına başlandı.

16.04.2020 10:31 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:31
Evde Kal, Kitapla Kal
Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalarak önemli bir sorumluluğu yerine getiren Sivaslılar için Valilik himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Evde Kal, Kitapla Kal" kampanyası kapsamında kitap dağıtımına başlandı.

Vali Salih Ayhan'ın; "Dört duvar arasında değil, dünyalarda gezinti yapmak için sadece kitaplarınızın sayfalarını çevirmeniz yeterli... Hadi Bakalım! Kitaplar bizden, evde kalmak sizden" diyerek startını verdiği kampanya çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi resmi web sayfası üzerinden çok sayıda talep iletildi.

Kitap talepleri sürat ile değerlendirilip temin işlemleri başlatılırken ilk kitap dağıtımı ise Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı tarafından gerçekleştirildi.

Vefa Destek ekibinde görevli öğretmenlerle birlikte kitap talebinde bulunan vatandaşların adreslerini ziyaret eden Savaşçı ve öğretmenler, eldiven ve maskelerini takıp gerekli önlemlerini aldıktan sonra hijyen kurallarına uyarak hazırlanan kitapların dağıtımını geçekleştirdi.

"Kampanya büyük ilgi gördü"

İl Müdürü Savaşçı, kendisini karşılayan aile bireyleri ve çocuklarla kısa süre sohbet etti. Talep edilen kitapları çocuklara teslim ederek bol bol kitap okumalarını tavsiye eden Savaşçı, "Sayın Valimizin talimatları ile başlattığımız bu anlamlı kampanya gerçekten büyük ilgi gördü. Gelen tüm talepler ekibimiz tarafından ivedilikle değerlendiriliyor ve mümkün olan en kısa sürede vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Burada vatandaşlarımızın biraz sabırlı olmalarını istirham ediyorum. Çünkü gerek kitapların temini gerekse yoğunluk nedeniyle adreslere ulaştırılması biraz zaman alacak. Kampanyaya kitap talebi ile katılan tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrılarına uyan Sivaslılara teşekkür eden Savaşçı, "İstedik ki insanlarımız evlerinde kaldıkları bu süreçte kitap okuyarak hem stres atsın hem de tüm aile bireyleri ile birlikte farklı dünyalara güzel bir yolculuğa çıksın" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Evde Kal, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi Haberler
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi
Kılıçdaroğlu’ndan Adana’daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı’dan Şengör’e dikkat çeken uyarı Haberler
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı'dan Şengör'e dikkat çeken uyarı
Haberler ›› Güncel ››Evde Kal, Kitapla Kal - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:15: Kur'an kursundan maske üretimine destek - Haber 12:15: UNICEF'ten 177 milyon çocuk için uyarı - Haber 12:15: Fahiş fiyat için yeni kurul oluşturuluyor - Haber 12:15: Bozcaada feribot seferleri 1 güne indirildi - Haber 12:14: İSTANBUL'DA KORONAVİRÜSTE TOPLU ULAŞIM; OTOBÜSTE, METROBÜSTE TARTIŞMA, MİNİBÜSTE ŞİKAYET... - Haber 12:01: Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz - Haber 11:12: Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor - Ekonomi 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber