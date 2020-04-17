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"Evde Kal, Kitapla Kal" kampanyasında kitap dağıtımına başlandı

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Müdürlü tarafından başlatılan "Evde Kal, Kitapla Kal" kampanyasında kitap dağıtımına başlandı.

17.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:08
Sivas 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Müdürlü tarafından başlatılan "Evde Kal, Kitapla Kal" kampanyasında kitap dağıtımına başlandı.
Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan kampanya ilgi gördü.
Vali Salih Ayhan'ın "Dört duvar arasında değil, dünyalarda gezinti yapmak için sadece kitaplarınızın sayfalarını çevirmeniz yeterli. Hadi bakalım! Kitaplar bizden, evde kalmak sizden." Sözleri ile startını verdiği kampanyaya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimine, resmi web sayfası "sivasarge.meb.gov.tr/kitaptalep" üzerinden çok sayıda talep iletildi.

İlk kitap dağıtımı ise Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı tarafından gerçekleştirildi.
Vefa Destek ekibinde görevli öğretmenlerle birlikte kitap talebinde bulunan vatandaşların adreslerini ziyaret eden Savaşçı ve öğretmenler, eldiven ve maskelerini takıp gerekli önlemlerini aldıktan sonra hijyen kurallarına uyarak hazırlanan kitapların dağıtımını yaptı.
Talep edilen kitapları çocuklara teslim ederek okumalarını tavsiye eden Savaşçı, "Sayın Valimizin talimatları ile başlattığımız bu anlamlı kampanya gerçekten büyük ilgi gördü. Gelen tüm talepler ekibimiz tarafından ivedilikle değerlendiriliyor ve mümkün olan en kısa sürede vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Burada vatandaşlarımızın biraz sabırlı olmalarını istirham ediyorum. Çünkü gerek kitapların temini, gerekse yoğunluk nedeniyle adreslere ulaştırılması biraz zaman alacak. Ben kampanyaya kitap talebi ile katılan tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Evde Kal, Sivas, Güncel
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