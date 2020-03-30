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'Evde Kal' konserleri Murat Dalkılıç'la başlıyor

Poll Production'ın organize ettiği '#Evdekal' konserleri bu gece Murat Dalkılıç'la başlıyor.

30.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:32
'Evde Kal' konserleri Murat Dalkılıç'la başlıyor

Murat Dalkılıç'ın bu akşam saat 21: 00'de Poll Production Youtube kanalından canlı olarak soruları cevaplayacağı yayın, sanatçının Harbiye Açıkhava konser kaydıyla devam edecek.& ;

30 gün boyunca 30 sanatçının evlere konuk olacağı '#Evdekal' konserleri her akşam saat 20: 00'de müzikseverlerle buluşacak.

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Murat Dalkılıç, Harbiye, Youtube, Magazin
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