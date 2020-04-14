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"Evde Kal"  konserlerinin yeni konuğu Serdar Ortaç olacak

Demirören Medya ve Poll Production iş birliğiyle düzenlenen 'Evde Kal' konserlerinin konuğu Serdar Ortaç olacak.

14.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:24

Demirören Medya ve Poll Production iş birliğiyle düzenlenen 'Evde Kal' konserlerinin konuğu Serdar Ortaç olacak. Ünlü sanatçı Youtube'da yayınlanacak konseri öncesinde canlı yayında hayranları ile buluşacak.

Demirören Medya'nın '#EvdeKalMüzikleKal' konsepti, Poll Production sanatçılarının Youtube üzerinden konserlerinin yayınlanmasıyla devam ediyor. Türkiye'nin ünlü müzisyenleri, yazın verdikleri konserler ve canlı yayınlarla hayranlarının evlerine geliyor.

Poll Production sanatçılarından Serdar Ortaç, 14 Nisan akşamı 21.30'da canlı yayınla Türkiye'ye seslenecek ve 'evde kal' çağrısı yapacak. Ünlü sanatçı, yapılan yorumlarla hayranlarından gelecek soruları da canlı yayında cevaplayacak.

Serdar Ortaç'ın ardından önümüzdeki günlerde Berkay, Muazzez Ersoy&Kutsi, Ümit Besen&Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun, Halil Sezai& Kibariye, Merve Özbey&Fettah Can, Yıldız Tilbe, Hande Yener, Cengiz Kurtoğlu&Hakan Altun, Murat Dalkılıç, Serkan Kaya, Deniz Seki&Rafet El Roman, Mustafa Keser&Muazzez Abacı konserleri ve canlı yayınları ile organizasyon devam edecek.


Kaynak: DHA

Etiketler: Serdar Ortaç, Evde Kal, Güncel
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