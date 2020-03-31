Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

"Evde kal, sporla kal" sloganıyla internet üzerinden spor eğitimi

Mersin'in Gülnar, Mut, Tarsus ve Erdemli ilçelerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

31.03.2020 20:13 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:15

Mersin'in Gülnar , Mut , Tarsus ve Erdemli ilçelerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Gülnar Belediyesine bağlı ekipler, ilçede dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, fırınlar da denetim gerçekleştirdi.

Sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığını bulunan bazı vatandaşların alışverişleri de belediye ekiplerince yapıldı.

Mut Halk Eğitim Merkezindeki usta öğreticiler tarafından sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri maske üretimi gerçekleştirilecek.

Mut Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tuna Mutluyol, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurulacak atölyelerde 20 bin maske üretimi yapacaklarını söyledi.

Mut Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin ise çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ilçede alınan tedbir çalışmalarını sahada inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erdemli Belediyesi tarafından "Mutlu çocuklar mutlu gelecektir, evde kal, sporla kal" sloganıyla hazırlanan programda çeşitli branşlarda internet üzerinden eğitim veriliyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaptığı açıklamada, düzenledikleri bu etkinliğin çocuklara yararlı olduğunu belirtti.

Spor eğitmeni Ebrule Türer ise çocuklara spor kültürü kazandırılması ve kişisel becerilerinin geliştirmesini amaçladıklarını kaydederek, "Online olarak 5-7 yaş grubundaki çocuklarımıza yönelik jimnastik aktivitesini başlattık. Hepsi çok mutlu oldu. Özellikle böyle bir dönemde çocukların spor ve sanat aktivitelerinden uzaklaştırılmaması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
’Evde kal, sporla kal’ sloganıyla internet üzerinden spor eğitimi

Kaynak: AA

Etiketler: Erdemli, Tarsus, Gülnar, Mut, Güncel

Haberin Videosu :

"Evde kal, sporla kal" sloganıyla internet üzerinden spor eğitimi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››'Evde kal, sporla kal' sloganıyla internet üzerinden spor eğitimi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Test sayısının arttığını belirten Bakan Koca, vatandaşlara çağrı yaptı Haberler
Test sayısının arttığını belirten Bakan Koca, vatandaşlara çağrı yaptı
Afrika’nın 6 ülkesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi Haberler
Afrika'nın 6 ülkesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi
Türkiye’de korona ölümleri 214’e yükseldi, vaka sayısı 13 bini aştı Haberler
Türkiye'de korona ölümleri 214'e yükseldi, vaka sayısı 13 bini aştı
Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi Haberler
Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi
Dünya genelinde koronavirüs ölümlerinde bir eşik daha aşıldı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs ölümlerinde bir eşik daha aşıldı
İtalya’da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı Haberler
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti Haberler
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti

Son Dakika Güncel Haberleri

20:46: Fethiye'de yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı - Haber 20:43: - İtalya, korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden vatandaşları için yas tuttu- Bayraklar yarıya... - Haber 20:42: Sivas TSO'dan karantinadaki öğrencilere lahmacun jesti - Haber 20:41: Koronavirüs denetimleri - Haber 20:38: Gaziantep'te seyahat kısıtlamasına uymayanlara para cezası - Haber 20:12: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz - Haberler 20:08: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim - Haber 19:49: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi - Haber 19:26: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı - Haber 19:09: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi - Haber 18:50: Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber