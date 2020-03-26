Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Evde kal, sporsuz kalma - Haberler

Evde kal, sporsuz kalma

BURSA (İHA) – Uzmanlar, virüs salgını sebebiyle evde kalanların yapacakları küçük egzersizlerle vücut sağlığını korumaları gerektiğini söyledi.

26.03.2020 09:19 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:19
Evde kal, sporsuz kalma
BURSA (İHA) – Uzmanlar, virüs salgını sebebiyle evde kalanların yapacakları küçük egzersizlerle vücut sağlığını korumaları gerektiğini söyledi.

Korona virüs tedbirleri sebebiyle evlerinde kalan kişilerin ve 65 yaş üstü vatandaşların daha güçlü bedenlere sahip olabilmeleri için spordan vazgeçmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, evlerde yapılacak egzersizlerle bunu telafi edebileceklerini söyledi. Spor salonlarının kapatılması, kalabalık ortamlardan kaçınılmasının yanı sıra 65 yaş ve üstü vatandaşların dışarı çıkma yasağının insanların hareketlerine bazı kısıtlamalar getirdiğini belirten Rommer International Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Fizyoterapisti Kübra Taş Tigit, "Sağlık Bakanlığının almış olduğu kararlar çok önemli. Gerek duymadıkça dışarı çıkılmaması kendi ve etrafımızdaki insanların sağlığı açısından çok önemli. #EvdeKal, #HayatEveSığar gibi çağrılarına uyan, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için evlerinde yapacakları birkaç egzersizler yer almaktadır. Çünkü daha evvel pazara, markete, çarşı ve park gibi yerlere giden vatandaşlarımız farkında olmadan bütün kaslarını çalıştırıyordu. Ancak evde çok pasif bir durumda kalınması kaçınılmaz oldu. Normal hayat akışına geri döndüğümüzde ise bazı sıkıntılarla karşılaşabilirler. Bunları önlemek için evde oklava, top, yastık gibi elimize geçen bazı araç ve gereçlerle basit hareketler yapabilirler. Oklavayı havaya kaldırıp indirebilirler, sağa sola çevirerek farklı kasları çalıştırıp hareket açıklarını koruyabilirler. Topu bacak aralarına alıp bacak kaslarını kuvvetlendirebilirler. Ayakta iken yavaşça çömelip kalkabilirler. Günde 3 kere 15-20 dakikalarını ayırdıkları bu egzersizleri kolaylıkla yapabilirler" dedi.

Korona virüsün solunum kuvvetini çok fazla etkilediğini hatırlatan Taş Tigit, "Solunum kas kuvvetini korumamız gerekiyor. Normalde yaptığımız yürüme bunu faal tutuyordu. Ancak evde bu yürüme temposunu yakalayamayacağımız için basit egzersizlerle de bunu giderebiliriz. Nefes alıp verirken burnumuzdan alıp, dudakları büzerek geri veriyoruz. Elleri göğsün üzerine koyarak kontrollü ve etkili nefes alıp verilmesi akciğerin havalandırılması için önemlidir. Bu KOAH hastaları için de önemli bir egzersiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: KOAH, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs aşı çalışmalarını etkileyecek gelişme: 40 mutasyonu bulundu Haberler
Koronavirüs aşı çalışmalarını etkileyecek gelişme: 40 mutasyonu bulundu
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Vuhan’da tek bir vakaya dahi rastlanmadı Haberler
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Vuhan'da tek bir vakaya dahi rastlanmadı
Müzisyen kadın, sosyal izolasyona balkondan tulum çalarak destek verdi Haberler
Müzisyen kadın, sosyal izolasyona balkondan tulum çalarak destek verdi
Bir kentimiz için ’Evde tutamıyoruz’ deyip uyardı: Yasak mı getirelim? Haberler
Bir kentimiz için "Evde tutamıyoruz" deyip uyardı: Yasak mı getirelim?
14 bin sağlık personeli alımında başvurular resmen başladı! Adaylar için dikkat çeken detay Haberler
14 bin sağlık personeli alımında başvurular resmen başladı! Adaylar için dikkat çeken detay
Bakanlıktan yeni korona önlemi: Belediye toplantıları ertelendi Haberler
Bakanlıktan yeni korona önlemi: Belediye toplantıları ertelendi
Melis Eczanesi’nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
’Helikopterle dezenfekte yapılacak’ iddiaları yalanlandı Haberler
"Helikopterle dezenfekte yapılacak" iddiaları yalanlandı

Son Dakika Güncel Haberleri

10:36: Türkiye'de azaldı Manisa'da arttı - Haber 10:36: İlaç belediyeden ilaçlama muhtarlardan - Haber 10:36: İran'da seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı uygulaması başladı - Haber 10:35: Ağaçta mahsur kalan hamile kedinin yardımına esnaf yetişti - Haber 10:35: Şuhut'ta üniversite öğrencileri memleketlerinden 'evde kal' çağrısına destek oldu - Haber 10:18: Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı - Haber 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 09:52: Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haber 09:40: Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak - Haber 09:38: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi - Haber 09:30: Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi - Haber