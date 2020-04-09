Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

"Evde Kal" sürecinde online spor eğitimi

Pilates eğitmeni Aybala Budak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dolayısıyla genelgeyle kapalı olan spor salonundaki eğitimlerini internet üzerinden sürdürüyor.

09.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:02
Pilates eğitmeni Aybala Budak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dolayısıyla genelgeyle kapalı olan spor salonundaki eğitimlerini internet üzerinden sürdürüyor.
Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunu olan 30 yaşındaki Aybala Budak, Şişli 'deki spor merkezinde pilates ve egzersiz eğitimleri veriyor.
Aynı zamanda 2018 yılından bu yana "Doğum Koçluğu" eğitimi de veren Budak, pandemi dolayısıyla İçişleri Bakanlığının genelgesiyle spor salonlarının kapalı olmasından ötürü eğitimlerine internet ve sosyal medya üzerinden devam ediyor.
Bu sürece alışmak gerektiğine ve egzersizlerin önemine dikkati çeken Budak, internetten spor eğitimine ilginin arttığını anlattı.
"Egzersiz bütün yaş grupları için önemli bir faktör"
Salgının Türkiye'de görülmesi ve spor salonların kapatılmasının ardından spora evinde devam etmek isteyen birçok öğrencinin kendilerine başvurduğunu söyleyen Budak, uzaktan online eğitim sistemini çeşitli programlar üzerinden öğrencilere sunduklarını kaydetti.
Budak, "Bu süreçte spora devam etmek isteyenlere kendi instagram adresimiz üzerinden kardiyo ve pilates metotları, egzersiz rutinleri koyuyoruz. Takip edebiliyorlar. Birebir devam ettiğimiz kişilerle de online olarak belli uygulamalar üzerinden ders yapmaya devam ediyoruz. Bunu sosyal medya ve telefonlar üzerinden duyuruyoruz." diye konuştu.
Egzersizin bütün yaş grupları için önemli bir faktör olduğuna değinen Budak, şöyle devam etti:
"Hepimizin sağlıklı ve zinde olması için hafif veya orta şiddette egzersizler yapmamız gerekiyor. Hareketsizlik düzenimiz evde olduğumuz için epey arttı. O yüzden günlük rutin işlerini yapmaya devam etsinler. 10-15 dakika bile olsa koridorlarında yürüyüş yapsınlar. Basit, kendi vücut ağırlıklarıyla yapabilecekleri egzersizler var; oturdukları yerden kalkıp otursunlar. Nefes egzersizleri yapsınlar."
65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız kilo artışına dikkat etmeli
Genelge ile sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların kilo artışına dikkat etmeleri gerektiğine vurgu yapan Aybala Budak, "Bu konuda beslenme çok önemli. İlerleyen yaşlarda kalp ve kolesterol hastalıklarına yakalanma riski daha yüksek. Bu yüzden tuzlu yiyeceklerden uzak durup sıvı tüketmelerini öneririm. Evde var olan ekipmanla; bu bir başörtüsü ya da lastik olabilir, onlarla basit sırt egzersizleri yapabilirler." değerlendirmesini yaptı.
Genelge ile 20 yaş ve altının da evde bulunduğunu hatırlatan Budak, büyük bir kısmının saat 15.00'e kadar eğitimlerine devam ettiğini belirtti.
Çocuklar ve gençlerin enerjilerini atmaları için egzersizleri isterlerse ebeveynleri isterlerse de arkadaşlarıyla online ortamdan sürdürebileceğini kaydeden Budak, "Hareketsizlik düzeyimiz çok arttı evde kaldığımız süreç boyunca. Bir şekilde kilo almadan, yağ oranımızı yükseltmeden, kas oranımızı koruyarak, bu sürecin sonlanmasını diliyorum. Koronavirüs sürecinde evde kalan bir de hamile kısım var. Anne adaylarının bu süreçte doğacak olan bebeklerinin geleceği kaygısı. Olabildiğince stresten uzak, hafif veya orta dereceli egzersizler yapmalarını öneririm. Pilates ve ya yoga olabilir." ifadelerini kullandı.
Salgın sürecinde yaşam kalitesinin düşürülmemesi gerektiğini dile getiren Budak, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Hiç spor yapmayan birinin bu süreçte 'Hadi spor yapayım' demesi farklı sonuçlara yol açabiliyor. En önemli konu yine gebelikte hızlı kilo artışı. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu süreçte gebelik şekeri ve tansiyonu da ortaya çıkabiliyor. Mümkün mertebe rahat bir müzik eşliğinde sakin bir ortamda nefes çalışmaları yapmalarını öneririm. Hepimizin uzaktan eğitime, bir şeyler öğretmeye, göstermeye ve öğrenmeye ihtiyacı varmış bu süreçte. Biz de kendimizi bu şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Herhangi bir üyelik iptali talebi yok aksine her gün daha fazla insanla devam ediyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Şişli, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››'Evde Kal' sürecinde online spor eğitimi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Açız’ diyen vatandaşa ’Geber’ yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
İşte İstanbul’da koronavirüs salgını riskinin en az olduğu ilçeler Haberler
İşte İstanbul'da koronavirüs salgını riskinin en az olduğu ilçeler
Erdoğan, ’Maske bedava dağıtılacak’ dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
İmamoğlu’nu tehdit eden şahıs, CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı Haberler
İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs, CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı
Plastik eldivenler virüsten koruyor mu? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı Haberler
Plastik eldivenler virüsten koruyor mu? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Haberler
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
Soylu: Talimat verdim, köylülere saldıran PKK’lıları lime lime edin Haberler
Soylu: Talimat verdim, köylülere saldıran PKK'lıları lime lime edin
Emekli öğretmen, biten ilaçları ayağına getirilince ağladı Haberler
Emekli öğretmen, biten ilaçları ayağına getirilince ağladı

Son Dakika Güncel Haberleri

11:30: İstanbul'da 3 ayrı akaryakıt istasyonunda silahlı gasp yapan şüpheli kamerada - Haber 11:30: "Sağlık çalışanları için altyapımızı seferber etmeye hazırız" - Haber 11:30: Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü - Haber 11:30: Antalya Valisi Karaloğlu: "Yerleşik yabancılar da artık 'evde kal' çağrılarına uyuyor" - Haber 11:29: Yasağa rağmen pazarda maske satan iki kişiye 187'şer TL ceza kesildi - Haber 11:05: Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi - Haber 10:56: ''Neden parkta oturuyorsun?'' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını veren genç, cezayı yedi - Haber 10:42: İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az - Haber 10:39: Son Dakika: "Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı - Haber 10:31: ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi - Ekonomi 09:50: Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı - Haber