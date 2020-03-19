Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Evde kal, tiyatrosuz kalma - Güncel

Evde kal, tiyatrosuz kalma

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, oyunlarını dijital ortamda evlere taşıdı.

19.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:02
Evde kal, tiyatrosuz kalma
Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, oyunlarını dijital ortamda evlere taşıdı.

Korona virüs salgınına karşı mücadele için mümkün olduğunca herkesin evinde kalması yönünde çağrıda bulunulurken, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu da vatandaşların evlerinde vakit geçirmesi için oyunlarını dijital ortama taşıdı. Bütün faaliyetlerini mart sonuna kadar iptal eden Kent Tiyatrosu, vatandaşları yine de tiyatrodan uzak bırakmadı. Evdeyken tiyatrodan uzak kalmak istemeyenler, www.niluferkentiyatrosu.com linkinden web sitesini ziyaret ederek yayınlanan oyunların tadını çıkarabilir. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu web sitesinde her gün bir yetişkin bir de çocuk oyunu yayınlanacak.

www.niluferkentiyatrosu.com adresinden sanatseverlerin izleyebileceği yetişkin oyunları şöyle: Kanlı Düğün, Romeo&Juliet, İki Efendinin Uşağı, III. Reich'in Korku ve Sefaleti, Cambazın Cenazesi, Titatnik Orkestrası ve Şark Dişçisi.

Ayrıca çocuklar da yine aynı adresten, Bahçe, Grimm Kardeşler, Yeni Dünya Bir Uzay Macerası ve Nota Çalan Rüzgar isimli oyunlardan her birini farklı günlerde izleyebilecek. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : nilüfer belediyesi, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Güncel
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Almanya’da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi Güncel
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Güncel
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
İbrahim Tatlıses iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı Güncel
İbrahim Tatlıses iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Güncel
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Güncel
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Loading