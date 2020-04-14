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"Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuldu

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

14.04.2020 16:17 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:22
Erzurum 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "Evde Kal Türkiye " çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Kentin en işlek ve simge yerlerinden Havuzbaşı Kent Meydanı, Cumhuriyet Caddesi, Yakutiye Medresesi ve Kent Meydanı, Erzurum Kalesi, Ulu Cami ve Çifte Minareli Medrese'de genel anlamda sakinlik göründü. Kısmı trafik ve insanların cadde ve sokaklarda göründüğü kentte, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü. ’Evde Kal Türkiye’ çağrısına büyük oranda uyuldu

Kaynak: AA

Etiketler: Çifte Minareli Medrese, Evde Kal, Erzurum, Türkiye, Güncel
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