Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

'Evde kal Türkiye' çağrısına Diyarbakır'daki lokantacılardan destek

Diyarbakır'da hizmet veren lokantacılar, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile vatandaşlara 'evde kal Türkiye' çağrısında bulunarak, siparişleri evlere teslim ediyor.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:51
'Evde kal Türkiye' çağrısına Diyarbakır'daki lokantacılardan destek
Diyarbakır 'da hizmet veren lokantacılar, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile vatandaşlara 'evde kal Türkiye ' çağrısında bulunarak, siparişleri evlere teslim ediyor.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde başlatılan 'evde kal Türkiye' çağrısına bir destek de Diyarbakır'da bulunan lokanta işletmecilerinden geldi. Lokanta işletmecisi Yaşar Biçer, çağrıya uyarak dışarıya çıkmayan müşterilere telefonla sipariş ettikleri ürünleri kısa sürede vatandaşlara ulaştırdıklarını söyledi. Vatandaşların sağlığının her şeyden önemli olduğunu dile getiren Biçer, "Bu konunun ciddiye alınması gerekiyor. Esnaf olarak etkilendik fakat vatandaşlarımızın sağlığı çok önemli. Müşterilerimiz evlerine ne isterlerse götürüyoruz. Vatandaşlarımız evde kalsın ve biraz daha dikkatli, duyarlı olsun istiyoruz. Vatandaşlarımız evde kalsın biz onların ihtiyaçlarını götürürüz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Türkiye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››'Evde kal Türkiye' çağrısına Diyarbakır'daki lokantacılardan destek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Dünya koronavirüsle savaşırken, Nijerya’da Lassa salgını: 176 ölü Haberler
Dünya koronavirüsle savaşırken, Nijerya'da Lassa salgını: 176 ölü
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok Haberler
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Tarım ve Orman Bakanlığı’na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler Haberler
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı Haberler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı
Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk sayısı 50’ye ulaştı Haberler
Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye ulaştı
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin’de dün sadece 5 ölüm yaşandı Haberler
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin'de dün sadece 5 ölüm yaşandı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:38: Kahvehanelerini başka iş yerlerine dönüştürdüler - Haber 13:38: Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 284'e çıktı - Haber 13:36: Sultanahmet Camii'ndeki sakinlik havadan görüntülendi - Haber 13:36: Denizli'deki cezaevinde günde 12 bin maske üretiliyor - Haber 13:36: Jandarma ekipleri, belde ve köyleri gezerek "evde kal" çağrısı yaptı - Haber 12:24: IMF ilk koronavirüs kredisini Kırgızistan'a verecek - Ekonomi 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber 11:36: Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu - Haber 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haberler 11:12: Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı - Haber 11:09: ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti - Haber 09:50: Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek - Haber